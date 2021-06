Marimar Vega parle pour la première fois de sa situation après le tonnerre avec Horacio Pancheri

“Je travaille sur moi-même depuis de nombreuses années, essayant d’être heureux avec ce qu’il y a, pas avec ce qu’il n’y a pas, étant très reconnaissant, de belles choses arrivent dans ma vie, je suis entouré de belles personnes, j’ai un travail J’aime”, a-t-elle déclaré. Véga lors de sa rencontre avec différents reporters à Mexico.

Marimar Vega nous avoue qu’elle mendiait avec Horacio Pancheri

Sur les spéculations qui indiquent qu’elle est infidèle à Horatio avec un producteur, la fille de Gonzalo vega a commenté :

“J’y suis habitué, tu sais, la vérité c’est que ça fait aussi partie de tout, je ne suis plus accro, et tu sais qui tu es, tu connais la vérité, je pense qu’on parle maintenant beaucoup de spiritualité et Je pense que la spiritualité seule. Il parle de manière congruente et j’essaie d’être congruent avec ce que je dis, avec ce que je suis, et alors ces choses ne m’affectent pas parce qu’elles ne sont pas vraies ; ça ne vaut plus la peine (d’en parler) ».