Marimekko célèbre virtuellement son 70e anniversaire – WWD

COULEURS: Soixante-dix ans est un véritable jalon dans le monde de la mode, et Marimekko marquera l’occasion avec un marché d’été virtuel.

Tous sont les bienvenus à la fête de la mode numérique de 12 heures qui se déroule vendredi. La célébration, qui est signalée comme «Le marché d’été de Marimekko», sera organisée sur un site Web interactif dédié. Les fans de la marque pourront essayer virtuellement les looks de la collection printemps-été de Marimekko.

Il y aura également des jeux, des discussions et de la musique entre autres tirages. La société finlandaise offre une nouvelle tournure à l’expérience du festival tout en gardant tous les participants en sécurité et socialement éloignés.

Dans un esprit d’inclusivité, les participants seront encouragés à partager leurs looks de fête avec d’autres via un photomaton numérique. Les vêtements virtuels ont également été conçus avec tous les types de corps à l’esprit pour transmettre un sentiment de positivité corporelle.

Le marché d’été de Marimekko débutera vendredi à midi, heure d’été d’Europe de l’Est, sur marimekko.party et le site restera ouvert pendant sept jours après la diffusion initiale.

Le marché d’été est une nouvelle façon de découvrir l’art de la gravure de l’entreprise à travers un espace visuel et des vêtements virtuels, selon la directrice du marketing Sanna-Kaisa Niikko.

«Notre objectif chez Marimekko est d’apporter de la joie dans la vie quotidienne des gens, et pour célébrer notre 70e anniversaire, il nous a semblé primordial d’exprimer la philosophie de vie positive et inclusive de notre entreprise avec quelque chose de chaleureux, communautaire, joyeux et plein d’optimisme. Dit Niikko.

Après le premier défilé de mode Marimekko en 1951 à l’hôtel Kalastajatorppa à Helsinki, les vêtements colorés ont été pratiquement vendus sur le dos des mannequins. Quelques jours plus tard, Marimekko a été enregistrée en tant que société officielle. Le premier magasin de la société a ouvert ses portes à Helsinki l’année suivante.

Cette année aurait également été le 30e anniversaire de l’événement de mode estival annuel de Marimekko qui a attiré des milliers de personnes au parc Esplanadi dans sa ville natale d’Helsinki. L’année dernière, la société a donné à l’émission d’été le traitement numérique en raison de la crise des coronavirus. L’événement de mode numérique de Marimekko sur Instagram a attiré des participants de 10 pays différents.

Dans d’autres nouvelles de l’entreprise, Jussi Siitonen a démissionné du conseil d’administration de Marimekko. Plus tôt ce mois-ci, Siitonen a été nommé directeur financier de Fiskars à partir de novembre. Cette nomination a créé un conflit d’intérêts avec ses fonctions d’administrateur.

Et Uniqlo et Marimekko ont dévoilé jeudi leur dernière collection capsule printemps-été. Fidèle à sa forme, il s’inspire de la joie et de l’optimisme du milieu de l’été nordique et propose des vêtements et des accessoires pour femmes et enfants. Il existe des modèles estivaux de Fujiwo Ishimoto, Maija Isola, Maija Louekari et Annika Rimala.

Marimekko semble avoir raison de prévisions ensoleillées. La société finlandaise a également récemment relevé ses prévisions de bénéfices pour cette année en raison de bonnes perspectives tout au long de l’année et de l’amélioration des ventes au premier trimestre. On estime que sa marge bénéficiaire d’exploitation comparable est égale ou supérieure à celle de 16,3% l’an dernier.