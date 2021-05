Marimekko fait équipe avec Adidas pour sa première ligne de performance sportive – WWD

Marimekko se lance dans le marché en plein essor des vêtements de sport.

La marque finlandaise, connue pour ses imprimés colorés, s’est associée à Adidas sur une collection en édition limitée qui allie sa maîtrise de la gravure à l’expertise de la société allemande en matière de performance.

La première collection commune Adidas x Marimekko comprend deux imprimés Marimekko: l’imprimé Laine (vague) d’Annika Rimala de 1965 et le Räsymatto (tapis de chiffon) de Maija Louekari de 2009. Les motifs audacieux ont été traduits sur les tissus de performance signature d’Adidas pour une capsule qui englobe tout. des vêtements de course, de cyclisme et de maillot de bain aux pièces de style de vie

Il y a 30 pièces au total, dont beaucoup sont disponibles dans plusieurs coloris. Bien que centrés sur les femmes, il existe également des styles masculins.

Parmi les produits phares de la ligne, il y a une robe débardeur midi noir et blanc fluide, qui est une mise à jour d’une pièce Adidas Originals dans l’imprimé Laine; un haut de survêtement tissé et un pantalon de survêtement à revers fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés PES et Primegreen; un short de course performant en tissu Aeroready d’Adidas conçu pour garder un athlète au sec, et Primegreen, un maillot de cyclisme graphique, disponible pour les hommes et les femmes en Aeroread et Primeblue, un tissu créé à partir de fils recyclés provenant de plastique océanique.

La collection comprend également des chaussures, des chaussures de course hautes performances ainsi que des styles plus orientés vers la rue, comme une interprétation réinventée des baskets Stan Smith classiques d’Adidas.

Josefine Aberg, vice-présidente du design chez Adidas, a qualifié le partenariat de «collision de deux marques emblématiques», qui «repoussent les limites du style et de l’innovation depuis sept décennies».

Aberg a ajouté qu’en tant que finlandaise, elle a grandi avec Marimekko: «J’ai toujours eu à cœur leurs créations. L’opportunité de collaborer avec eux, une marque qui partage les mêmes valeurs de combiner fonctionnalité et style tout en utilisant des matériaux et des méthodes plus durables, s’est sentie comme une opportunité tellement excitante et naturelle.

Rebekka Bay, directrice créative de Marimekko, a qualifié le partenariat de «match fait au paradis» qui «a capturé l’air du temps des deux marques».

«Nous sommes extrêmement fiers de présenter cette collection avec Adidas», a-t-elle ajouté. «Depuis les débuts de Marimekko il y a 70 ans, notre philosophie est de pouvoir courir dans une robe, et cette collection donne vie à cette idée stimulante dans une toute nouvelle dimension. Les imprimés audacieux de Marimekko s’adaptent parfaitement aux vêtements de sport innovants et repoussant les limites d’Adidas – cette collection fonctionnelle et ludique vise à susciter la joie de l’exploration dans la vie quotidienne. »

Elle a souligné le message durable de la collection comme un autre bonus, car il s’agit d’une initiative clé pour les deux marques.

Bay a également déclaré que Marimekko considérait la collaboration comme une opportunité de présenter la marque à plus de personnes à travers le monde, “et nous espérons que son message de positivité, de curiosité et d’autonomisation en inspirera beaucoup.”

Une campagne pour dévoiler la collection mettra en vedette des femmes de toutes formes, tailles et âges et sera centrée sur «la diversité et l’inclusion», a déclaré Bay.

La collection Adidas x Marimekko coûtera 28 $ à 180 $ et sera lancée sur les sites de commerce électronique des deux marques et dans certains magasins de détail du monde entier le 1er juin avant d’être déployée dans d’autres régions et des comptes de gros les 15 juin et 1er juillet.