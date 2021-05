Marin Cilic remporte la place des trente-deuxièmes de finale aux dépens d’Arthur Rinderknech

31/05/2021

Le à 23h45 CEST

Le joueur croate Marin cilic, numéro 47 de l’ATP, remporté par 7 (8) -6 (6), 6-1 et 6-2 en deux heures et dix-neuf minutes pour Arthur Rinderknech, joueur de tennis français, numéro 118 de l’ATP, en soixante-quatrième de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Rinderknech a réussi à briser le service à une occasion, tandis que Cilic, quant à lui, l’a fait 6 fois. De même, le joueur croate avait une efficacité de 65% dans le premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à gagner 73% des points de service, alors que l’efficacité de son rival était de 59%, il a commis 6 doubles fautes et obtenu 53 % des points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre le trente-cinquième de la fin de la compétition, qui se terminera par l’affrontement entre Cilic et le joueur de tennis suisse Roger Federer, numéro 8 et tête de série numéro 8.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il est célébré sur terre battue en plein air et au cours de celui-ci, un total de 238 joueurs de tennis s'affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à s'imposer lors des tours précédents du tournoi et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 24 mai et le 13 juin à