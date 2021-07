Marin Cilic se qualifie pour les seizièmes de finale de Wimbledon

01/07/2021

Le 07/02/2021 à 11h00 CEST

Marin cilic, Croate, numéro 37 de l’ATP et tête de série numéro 32, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4, 3-6, 6-3 et 7 (7) -6 (5) en trois heures et sept minutes pour Benjamin Bonzi, joueur de tennis français, numéro 119 de l’ATP, lors de la 30e de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en seizièmes de finale à Wimbledon.

Bonzi a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis que Cilic l’a fait 3 fois. De même, le joueur de tennis croate a réalisé 58% au premier service, commis 7 doubles fautes et réalisé 66% des points de service, tandis que les données de son rival sont 74% d’efficacité, une double faute et 63% de points obtenus au service.

En huitièmes de finale, le Croate affrontera le joueur russe Daniel Medvedev, numéro 2 et tête de série numéro 2, samedi prochain à partir de 12h00, heure espagnole.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur gazon en plein air et 238 joueurs au total y participent. De tous les candidats, 128 au total atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui passent la phase précédente du tournoi et les joueurs invités. Il se déroule également entre le 21 juin et le 12 juillet à Londres.