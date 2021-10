Marin Cilic s’impose en seizièmes de finale du tournoi ATP 250 à Moscou

18/10/2021

Le à 19:42 CEST

le croate Marin cilic, numéro 41 de l’ATP et tête de série numéro 6, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et cinquante et une minutes par 6 (4) -7 (7), 6-1 et 6-1 au joueur bosniaque Damir Dzoumhur, numéro 134 de l’ATP, en seizièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou. Avec ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou.

Le joueur bosniaque n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, tandis que Cilic, de son côté, l’a fait 5 fois. De même, le joueur de tennis croate a réalisé 98% au premier service, 2 doubles fautes et 76% des points de service, tandis que la donnée de son rival est de 96% d’efficacité, une double faute et 58% de points obtenus au service.

La prochaine confrontation correspond aux huitièmes de finale du championnat et dans celle-ci Cilic et le vainqueur du match entre l’Américain affronteront Tommy paul et le joueur suédois Mikaël Ymer.

Le tournoi ATP Moscou Elle se déroule sur un court en dur sous abri et un total de 40 joueurs s’affrontent. Sa dernière phase est composée de 28 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases préalables au championnat et les joueurs invités. De même, il se déroule du 16 au 24 octobre à Moscou.