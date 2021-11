Marin Cogan et Rachel Wilkerson Miller rejoignent Vox

Swati Sharma, rédacteur en chef de Vox, et Julia Rubin, directeur éditorial de Vox culture & features, a annoncé aujourd’hui que Marin Cogan et Rachel Wilkerson Miller rejoignent le réseau. Cogan se joint au nouveau rôle de correspondant principal, écrivant des reportages et des récits longs sur un large éventail de sujets. Miller éditera une nouvelle section dont le nom n’a pas encore été nommé, axée sur la façon d’aider les gens à vivre une vie meilleure, qui devrait être lancée dans les prochains mois. Cogan commence le 13 décembre et Miller le 15 novembre.

«Ces nouveaux rôles (et dans le cas de Rachel, une nouvelle section) sont essentiels pour remplir la mission de Vox d’expliquer l’actualité d’une manière qui donne aux gens les informations et les connaissances dont ils ont besoin pour comprendre le monde qui les entoure. Marin apportera des éclaircissements sur certains des plus grands obstacles de la société en écrivant sur les expériences vécues par les gens. Le journalisme de service sera au cœur de la section de Rachel et comprend certaines des manières les plus importantes d’apporter de la valeur à notre public », a déclaré Sharma.

« Marin a un talent surnaturel pour trouver des histoires là où peu d’autres les voient. C’est une écrivaine habile et une journaliste chevronnée, dont j’admire le travail depuis longtemps. Rachel a dirigé l’industrie en couvrant les amitiés, les soins personnels et d’innombrables autres sujets à travers une lentille de service accessible mais rigoureusement signalée. Elle est la personne idéale pour prendre la tête de cette nouvelle section », a déclaré Rubin.

En utilisant une approche narrative chez Vox, Cogan identifiera les communautés, les sous-cultures, les organisations et les individus pour explorer les problèmes sociaux importants de haut en bas, de la cause à la solution. Elle a été rédactrice en chef pour le New York Magazine et rédactrice pour ESPN The Magazine, GQ, National Journal, Politico et The New Republic. Elle a également écrit pour le Washington Post, le New York Times, Elle et d’autres publications. À New York, elle a écrit sur le cas alors sous-déclaré du couple d’adolescents Conrad Roy, qui s’était suicidé, et de Michelle Carter, accusée de l’avoir convaincu de le faire par SMS. Chez ESPN The Magazine, elle a écrit l’article définitif sur l’impact culturel et technologique du dysfonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson et a remporté un prix Salute to Excellence de la National Association of Black Journalists pour son profil du joueur de football Brandon Marshall. Elle est codirectrice du Princeton Summer Journalism Program, un programme de journalisme et de mentorat universitaire pour les lycéens émergents issus de milieux divers et à faible revenu.

Miller était plus récemment rédactrice en chef adjointe de la section vie de Vice, où elle a lancé et dirigé How to Stay In, une série axée sur les services axée sur la gestion de la vie quotidienne et la redéfinition du « normal » pendant Covid ; et a rapporté l’article définitif sur le coût de la course de dragsters ainsi qu’un article largement lu sur la politique de race et de respectabilité sur Real Housewives of Potomac. Avant Vice, elle était rédactrice en chef lifestyle chez BuzzFeed. Ses écrits ont été publiés dans le New York Times, The Hairpin, HuffPost et Self, elle a été invitée à NPR, à l’émission Today et à Good Morning America. Elle est l’auteur de The Art of Show Up: How to Be There for Yourself and Your People et Dot Journaling: A Practical Guide.