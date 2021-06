Marina de Tavira souhaite “tout le bonheur” à Rafael Sánchez avec son nouvel amour

De plus, Kelly Bishop est spectaculaire. Dans le premier regard que nous avons de son personnage, nous voyons le Actrice de 77 ans marchant jusqu’au plateau vêtu d’un manteau à rayures fabuleusement, de gants bleu sarcelle et d’un chapeau. La meilleure partie est qu’il semble que le personnage de Kelly dans Marvelous Mrs. Maisel partage […] More