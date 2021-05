Marina García et Jessica Vall disputeront la finale du 200 brasse

20/05/2021 à 19:22 CEST

.

L’Espagnol Marina Garcia Oui Jessica Vall Ils se sont qualifiés pour la finale du 200 brasse des Européens de Budapest, après avoir clôturé les demi-finales ce jeudi avec les sixième et septième meilleures notes de tous les participants, respectivement.

Garcia, qui a terminé troisième de sa série avec un temps de 2: 24,25 minutes, était à 2,70 secondes du Britannique Molly Renshaw, qui a confirmé son statut de grand favori pour l’or, après avoir réalisé le meilleur temps en demi-finale avec un temps de 2: 21,55.

Jessica Vall, qui a clôturé les demi-finales avec une note de 2: 24,50, devra améliorer significativement sa performance s’il veut remonter sur un podium dont il n’est plus descendu depuis 2014 à Berlin, après avoir décroché le bronze dans la capitale allemande et l’argent aux Européens de Londres 2016 et de Glasgow 2018.