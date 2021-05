Marina Granovskaia, la femme la plus puissante du football d’élite qui met la main lourde sur Chelsea

19/05/2021 à 16:23 CEST

Bien qu’il soit l’une des personnes les plus puissantes du monde du football, ni les caméras ni les projecteurs ne se concentrent trop sur lui. Il s’agit de Marina Granovskaia, la femme qui met la main de fer sur Chelsea, par qui passent toutes les décisions importantes du club.

Granovskaia, 46 ans, est la directeur exécutif de l’ensemble “ bleu ”. Elle a commencé sa carrière il y a plus de 20 ans en tant que conseillère de l’actuel propriétaire du club, Roman Abramovich, au sein de la compagnie pétrolière Sibneft, et depuis 2013, elle est le principal décideur le pont de Stamford.

L’exécutif énigmatique peut être vu dans les grandes signatures de l’équipe de Londres, mais il est loin de l’attention médiatique. La personne de confiance la plus élevée d’Abramovich a plus de pouvoir de décision dans les affaires quotidiennes que d’autres personnes occupant des postes plus élevés tels que le président. Bruce Buck, le PDG, Guy Laurence, ou même l’autre réalisateur, Eugène Tennenbaum. Elle est la “ femme la plus puissante du monde du football ”, selon le Times.

Granovskaia est responsable des signatures, des ventes et des négociations du club., comme le contrat de plus de 900 millions avec Nike. Il était, entre autres, dans la photographie avec les ventes de Courtois et Hazard au Real Madrid, et aussi dans les achats de Kanté, Havertz, Ziyech ou Werner.

Née en Russie, elle possède la double nationalité russo-canadienne. Il n’a pas été formé dans le monde des affaires, mais son expérience lui a permis de gagner le poste et les galons. Diplômée en langues étrangères, elle parle couramment différentes langues en plus de l’anglais et du russe.

Sans pouvoir la signer, il fait deux marchés pour le Sanction de la FIFA, Chelsea s’est renforcé cet été et l’arrivée de Tuchel l’a relancé en Angleterre et en Europe, a atteint la finale de la Ligue des champions, en plus de l’atteindre également avec l’équipe féminine.

Ajouté à tout ça, Chelsea a réussi à gérer avec succès ses comptes malgré la pandémie, réalisant un solde positif de 37,5 millions euros malgré les 247 dépenses consacrées aux signatures, ce qui le place parmi les seuls grands, et a reçu les éloges de présidents importants, tels que le Bayern, Karl Heinz Rummenigge: «Les chiffres de Chelsea sont très positifs. Marina Granovskaia a fait un très bon travail & rdquor;.

Cet été, le Chelsea, qui a commencé comme couvert, travaille à l’embauche d’un attaquant d’élite. Sur la liste sont Haaland, Agüero ou Lukau. Granovskaia s’est mis au travail.