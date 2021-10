Marina Rodríguez, à la ligne du titre après avoir remporté la guerre contre Dern

L’UFC a avancé son calendrier habituel afin que l’UFC Las Vegas 39 ne coïncide pas à temps avec Fury vs Wilder 3. Il a parié sur deux femmes qui cherchaient leur grande opportunité et avaient raison. Ils ont offert un grand match stellaire qui a enflammé les réseaux sociaux. Marina Rodríguez a battu Mackenzie Dern par décision unanime (triple 49-46) dans un combat rapide. Les deux avaient des styles opposés et Rodríguez était celui qui a imposé le sien, bien qu’au deuxième tour Dern n’a presque pas fermé le combat. « Il n’a jamais été proche », s’est défendu le vainqueur. Il a souffert plus qu’il ne l’a dit.

À l’exception de ce deuxième tour, dans le Dern a réussi un retrait et a pris le contrôle total du combat au sol, le reste du combat s’est joué comme le voulait Rodríguez. La Brésilienne a imposé sa plus grande envergure et petit à petit elle a été percutante. Son expérience précédente dans un duel en cinq rounds (il avait joué le combat précédent à cette distance et Dern faisait ses débuts) était la clé, car dans les deux derniers actes, le rouleau que Marina a mis dans l’octogone était formidable. Les statistiques étaient claires : 74 coups pour 22. Rodríguez dominait quand il le fallait.. Comme si cela ne suffisait pas, dans le troisième, Rodríguez a remporté le nombre de coups par 32 à 5.

Dern avait tort d’être trop prévisible lors de la recherche du retrait, ce qui a permis à Rodriguez d’éviter plus facilement les ennuis. Dern voyant que son plan ne pouvait pas être mis en œuvre, a choisi de jouer sur le terrain de son adversaire. C’était accrocheur pour les fans, mais il l’a payé cher. Regardez une séquence de quatre victoires ralentir et vous devrez retracer votre chemin. Pendant ce temps, Rodríguez était clair : « La prochaine étape consiste à obtenir un combat pour le titre des poids paille.« , a-t-il lancé. Le Brésilien rejoint la file d’attente pour une opportunité. Avant cela, Namajunas donnera à Zhang une revanche à l’UFC 268 (6 novembre).