La relation Burzek est évidemment forte, mais d’une manière différente que jamais, et pas seulement parce qu’elle n’est pas sexuelle pour le moment. De plus, maintenant que Burgess a survécu et a vu Ruzek en mode papa pour Makayla, peut-être qu’il continuera à grandir d’une manière différente que jamais. L’amour est là, même si leur timing n’a pas toujours été parfait.