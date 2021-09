Marina Squerciati de Chicago PD parle des « affaires inachevées » de Burgess dans la saison 9, Team Upton Vs. Équipe Voight et plus

Burgess devenir maman de Makayla a certainement ouvert une nouvelle histoire à explorer pour le personnage et la série, mais il semble tout à fait naturel que Burgess et Upton aient une sorte de lien, même s’il ne s’agit pas nécessairement de meilleurs amis. En outre, après que Chicago Med et Chicago Fire aient livré une forte dynamique entre les femmes plus tôt mercredi soir, ce serait amusant d’en avoir également sur PD. Que Burgess et Upton partagent ou non plus de scènes ensemble, de nombreuses histoires intéressantes sont en cours, y compris une nouvelle trame de fond.