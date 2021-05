Marine à la base mobile expéditionnaire de commande USS Miguel Keith ⋆ .

La Marine commandera sa nouvelle base mobile expéditionnaire, le futur USS Miguel Keith (ESB 5), lors d’une cérémonie à 10h00 HNP le samedi 8 mai à Naval Air Station North Island, Coronado, Californie.

En raison de problèmes de santé et de sécurité publiques liés à la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), la cérémonie de mise en service est privée avec un public limité.

L’amiral Craig Faller, commandant, US Southern Command, prononcera les principales remarques de la cérémonie de mise en service. Mme Eliadora Delores Keith, lance le Cpl. La mère de Miguel Keith est le sponsor du navire. La cérémonie sera soulignée par une tradition ancestrale de la Marine lorsque Eliadora Keith donne l’ordre de «piloter notre navire et lui donner vie!»

Le capitaine Troy A. Fendrick, originaire de Tempe, en Arizona, est le commandant du navire et dirige un équipage d’environ 100 officiers et membres d’équipage, aux côtés de 44 marins du service civil de transport maritime. Le navire mesure 785 pieds de long, a une largeur de 164 pieds et un tirant d’eau de navigation d’environ 39 pieds.

Le navire, nommé en l’honneur du vétéran du Corps des Marines du Vietnam et récipiendaire de la médaille d’honneur Lance Cpl. Miguel Keith, a été construit à San Diego par General Dynamics NASSCO et a été livré à la Marine le 15 novembre 2019.

USS Miguel Keith est la troisième base maritime expéditionnaire (ESB). ESB était auparavant connu sous le nom de base de transit à flot avant. Ces navires sont des plates-formes très flexibles qui assurent le mouvement logistique de la mer au rivage pour soutenir un large éventail d’opérations militaires. L’ESB est conçu autour de quatre capacités principales: les installations aéronautiques, l’accostage, la zone de rassemblement des équipements et le commandement et contrôle.

L’USS Miguel Keith fera partie de la Force navale déployée avancée opérant à partir de Saipan.

L’événement sera retransmis en direct pour le grand public et les médias. La transmission en direct commencera à 9h50 PST à l’adresse: https://allhands.navy.mil/Live-Stream pour ceux qui ne peuvent pas y assister.

