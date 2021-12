Marine déployée sur un navire de guerre coulé contenant 1400 tonnes d’explosifs dans la Tamise | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le navire a coulé pendant la Seconde Guerre mondiale en août 1944. Le SS Richard Montgomery a été retrouvé naufragé sur le banc de sable de Nore dans l’estuaire de la Tamise, près de Sheerness. Le navire est un Liberty Ship américain transportant une cargaison de munitions – environ 1400 tonnes.

En raison d’inquiétudes, la Royal Navy a été appelée pour démanteler le navire, car on craint qu’il y ait des « dommages massifs et des pertes de vie » à l’avenir.

Le ministère de la Défense indique que les installations pétrolières et gazières à proximité de Sheerness sont les plus gros problèmes liés au navire de guerre coulé.

Ils disent que si le navire explosait, alors « il projetterait une colonne d’eau et de débris de 300 m de large à près de 3 000 m dans les airs et générerait une vague de 5 m de haut ».

Une zone d’exclusion d’entrée est actuellement en place autour du bateau.

Une enquête du ministère des Transports a révélé que les trois mâts du navire sont en mauvais état et se détériorent.

Si l’un de ces mâts s’effondre, il est probable qu’il pourrait faire exploser les explosifs et faire exploser tout le bateau.

Un document du ministère de la Défense vu par The Telegraph suggère dans le pire des cas, « les mâts s’effondrent ou l’opération pour les retirer les amène à le faire, provoquant une explosion affectant la zone locale, y compris les installations pétrolières et gazières voisines à Sheerness, entraînant des dommages massifs et potentiels la perte de la vie ».

Des experts en neutralisation des bombes de la Royal Navy et du 29 Explosive Ordnance Disposal Group travaillent avec l’équipe du projet de sauvetage et d’opérations maritimes du ministère de la Défense pour trouver un moyen de sécuriser l’épave.

Le lieutenant-général Cave a déclaré : « Les tâches qu’on nous demande d’entreprendre sont extrêmement variées et cela témoigne du dévouement des hommes et des femmes des trois services qu’ils sont capables de s’adapter et de répondre aux demandes de manière efficace et rapide.

« Cette période de Noël verra plus de 1 300 personnes en service.

« En plus des équipes EOD en attente permanente, plusieurs milliers d’autres militaires sont toujours prêts.

« Je suis extrêmement fier de la contribution qu’ils ont apportée – et continuent d’apporter – pour assurer notre sécurité, surtout en cette période où leur service les oblige à s’éloigner de chez eux.

« Ils méritent notre gratitude et nos remerciements. »