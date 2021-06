Marine indienne en état d’alerte après la prise de contrôle par la Chine du port sri lankais | Monde | Nouvelles

in

La Chine a provoqué la colère de la marine indienne après que le régime de Xi Jinping a obtenu la construction d’une nouvelle ville portuaire au Sri Lanka. New Delhi a réagi avec prudence à la décision qui pourrait voir Pékin projeter de l’électricité dans l’océan Indien. Les forces navales indiennes surveillent de près les développements au Sri Lanka au milieu des tensions croissantes entre les deux États rivaux dotés de l’arme nucléaire.

Le correspondant de WION, Eric Njoka, a déclaré au réseau basé en Inde : « Les Chinois deviennent de plus en plus actifs dans la région de l’océan Indien.

“Leurs activités autour du Sri Lanka sont sous le scanner de New Delhi.

“La marine chinoise prend le contrôle de projets au Sri Lanka et cela pourrait constituer une menace pour les intérêts maritimes de l’Inde.”

Cela survient alors que le vice-chef de la marine indienne a déclaré que ses forces étaient très bien préparées pour sécuriser les frontières maritimes du pays.

Le vice-amiral G. Ashok Kumar a déclaré à WION : « Vous voulez analyser s’il s’agit d’une menace ou non, c’est une question très difficile.

“Mais le fait est que disons quand quelqu’un qui est extérieur à la région commence à montrer autant d’intérêt”

“Bien qu’ils puissent avoir des raisons rationnelles à cela parce que leur source d’énergie passe trop en permanence à travers ces eaux.

Il a ajouté : « Si vous regardez en fait les forces multinationales, elles sont à tout moment environ 80 navires de divers pays qui opèrent dans le nord de la mer d’Arabie.

La Chine a récemment fait des percées au Sri Lanka et a récemment obtenu des plans pour une ville portuaire récupérée près de Columbo.

Cela a conduit certains à se demander si les Chinois pourraient prendre l’Inde par surprise dans un éventuel affrontement naval.

Le vice-amiral Kumar a déclaré que la marine indienne avait pris “un certain nombre de mesures” telles que la mise en place d’un “réseau de sécurité côtière”.

Il a ajouté que le pays cherchait à déployer une “surveillance renforcée” pour surveiller les mouvements des navires chinois dans la région.