Marine Le Pen lance la campagne électorale avec un coup amer à Emmanuel Macron | Monde | Nouvelles

Marine Le Pen « prendra le Royaume-Uni comme exemple », déclare Parry

S’exprimant sur TF1 dimanche soir, le leader du Rassemblement national a fustigé Emmanuel Macron alors qu’il “niait les libertés des Français” avec sa stratégie de restriction du coronavirus. La candidate d’extrême droite à la présidentielle a déclaré qu’elle voulait être considérée comme la protectrice des libertés. Elle a profité de ce retour politique pour attaquer le président français sortant.

Mme Le Pen a déclaré : “Emmanuel Macron a nié les libertés des Français.

“Tous les Français aspirent au retour de la liberté, il y a un sentiment d’étouffement dans notre pays.

“Nous devons comprendre le malaise.”

Commentant la disposition du passeport santé de Macron, elle a ajouté : « Je m’y oppose.

“Cela crée une forme de division entre les Français qui n’est pas justifiée.

“C’est une atteinte disproportionnée à la liberté par rapport aux avantages qu’elle apporte.”

Marine Le Pen dit qu’elle sera la présidente des libertés en coup à Macron (Image : GETTY)

Elle-même “vaccinée”, a-t-elle toutefois assuré, “ne pas être du tout contre le vaccin”.

Le Pen, qui a perdu face à Emmanuel Macron aux élections de 2017, se prépare pour sa troisième candidature présidentielle au printemps prochain.

La semaine dernière, elle a déclaré qu’elle nationaliserait les autoroutes françaises et privatiserait les chaînes de télévision et de radio publiques si elle remportait l’élection présidentielle de 2022.

Elle a déclaré au quotidien français Le Figaro que ces deux propositions visaient à protéger le pouvoir d’achat des Français.

La nationalisation des autoroutes françaises, qui sont actuellement exploitées par les groupes français Eiffage et Vinci, réduirait les tarifs des routes à péage de 10 à 15 % et apporterait 1,5 milliard d’euros supplémentaires aux caisses de l’État, a déclaré Le Pen.

Parallèlement, privatiser les chaînes publiques de télévision et de radio permettrait aux ménages français d’économiser 2,8 milliards d’euros sur la taxe qu’ils paient pour contribuer au financement de l’audiovisuel public, a-t-elle ajouté.

La politicienne de droite a déclaré qu’elle était passée de ses promesses de 2017 de quitter l’UE et la zone euro, mais elle a déjà promis deux référendums sur la suprématie du droit français sur l’UE et le droit international et un autre sur l’immigration.

Les sondages suggèrent que la course se déroulera entre elle et le président Macron lors du dernier tour des élections, mais une candidature potentielle du commentateur d’extrême droite Eric Zemmour pourrait réduire ses chances de battre le leader français.

Zemmour, une chronique régulière du réseau câblé CNews du milliardaire Vincent Bolloré et largement crédité d’avoir augmenté le nombre de ses téléspectateurs, n’a pas officiellement jeté son chapeau dans la course à l’élection présidentielle de 2022.

Cependant, il a déclaré vouloir se présenter, a quitté son poste de chroniqueur au journal Le Figaro, a lancé un site Web et publiera bientôt son dernier livre – un rite de passage pour les candidats potentiels.

Un outsider de l’establishment, Zemmour s’installerait plus loin encore à droite de Marine Le Pen.

Marine Le Pen a promis deux référendums si elle gagne les élections (Image : GETTY)

Les sondages montrent qu’il remporte 7 à 8 % du vote présidentiel au premier tour.

Cela ne suffirait pas pour passer au second tour, mais en érodant le soutien de Le Pen, la sécurité, l’identité nationale et l’immigration devant dominer la campagne, il rendrait le concours plus imprévisible, y compris pour le président Macron.

Zemmour allègue que la France sera transformée en une république islamique d’ici un siècle si elle ne réprime pas durement l’immigration.

Mercredi, il a annulé avec succès en appel l’une des nombreuses condamnations pour incitation à la haine. Un autre tribunal a également reporté mercredi un procès haineux distinct lié aux remarques de Zemmour à propos des enfants migrants non accompagnés en septembre dernier.

“Ils n’ont aucune raison d’être ici, ce sont des voleurs, des tueurs, des violeurs, c’est tout ce qu’ils sont. Ils devraient être renvoyés chez eux, ils ne devraient même pas venir ici en premier lieu”, a déclaré Zemmour à l’époque.

Commentant sa potentielle candidature, Le Pen a déclaré dimanche : « Je n’ai pas d’adversaires parmi ceux qui croient en la France.

« Il y a une grande distance entre ceux qui croient en la France et ceux qui n’y croient plus.

“Et je pense qu’Eric Zemmour fait partie de ceux qui croient en la France.”

Elle a ajouté : “Je ne le traiterai jamais comme un adversaire.

“Nous avons des différences, mais nous gagnons ensemble, pas divisés.

“Je pense qu’il devrait réserver ses attaques à Emmanuel Macron.”

Reportage supplémentaire de Maria Ortega