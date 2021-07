Marine Le Pen lance un cri de ralliement eurosceptique alors qu’elle prédit la fin du super-État européen | Politique | Nouvelles

in

La dirigeante du Rassemblement national (NR), Mme Le Pen, qui a perdu face à Emmanuel Macron lors des élections de 2017, se prépare pour sa troisième candidature présidentielle au printemps prochain. Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, la dirigeante de droite a longuement parlé de sa vision pour la France et l’UE si elle remporte la course à l’Elysée. Mme Le Pen, autrefois favorable à la sortie de la France de l’UE, cherche désormais à réformer le bloc européen de l’intérieur.

Le leader du NR pense que la vision supranationale de l’UE prendra bientôt fin.

Elle a expliqué : “Aujourd’hui, et vous l’avez vu, les choses ont radicalement changé.

« De nombreux pays partagent notre ambition de mettre un terme à cette vision supranationale et fédérale de l’Union européenne.

« La sagesse et la raison nous disent de revenir à une conception d’une coopération européenne qui ne se construit pas contre les États, mais qui les renforce à travers des politiques de coopération librement choisies et convenues dans des domaines ciblés et stratégiques, tels que la recherche, l’innovation, l’intelligence artificielle. .

“Jusqu’à présent, la construction européenne reposait sur la déconstruction des nations européennes, privant les nations de leur souveraineté pour les priver de leur pouvoir.

“Le processus inverse doit être initié en favorisant la défense des intérêts du peuple.”

Elle a ajouté : « Nous ne sommes plus les seuls en Europe à exiger une profonde réforme des institutions européennes.

« Dans ce combat, nous avons certes perdu le soutien potentiel des Britanniques avec le Brexit, mais de nombreux États en Europe, notamment parmi les pays de Visegrad, souhaitent une vision nationale.

JUST IN: Barnier ridiculisé sur la candidature présidentielle: “C’est un porte-parole de l’UE!”

« Nous venons d’ailleurs de signer une déclaration commune avec 15 partis en Europe, notamment avec les partis au pouvoir en Hongrie et en Pologne, une démarche collective qui préfigure des actions communes pour garantir ou restaurer la souveraineté des Etats dans le fonctionnement de l’UE. “

Les parties qui ont signé la déclaration comprennent également le Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, le gouvernement polonais Droit et justice, le Parti de la liberté autrichien, Vox en Espagne et la Ligue italienne et les Frères d’Italie, dirigés respectivement par Matteo Salvini et Giorgia Meloni.

Les signataires viennent de différentes familles politiques qui ont souvent eu du mal à travailler ensemble, et certains ont suggéré qu’il s’agissait d’un pas vers la formation d’un seul groupe.

Cependant, les députés et les responsables ont déclaré à POLITICO qu’une seule faction du Parlement européen n’était pas sur les cartes de si tôt.

Les partis ont écrit : « L’UE devient de plus en plus un outil de forces radicales qui voudraient opérer une transformation culturelle, religieuse et finalement une construction sans nation de l’Europe, visant à créer… un super-État européen.

« Les nations européennes devraient être fondées sur la tradition, le respect de la culture et de l’histoire des États européens, le respect de l’héritage judéo-chrétien de l’Europe et des valeurs communes qui unissent nos nations.

« Nous réaffirmons notre conviction que la famille est l’unité de base de nos nations. À une époque où l’Europe est confrontée à une grave crise démographique avec de faibles taux de natalité et une population vieillissante, l’élaboration de politiques en faveur de la famille devrait être une réponse plutôt que l’immigration de masse. »

Ils ont appelé à une réforme de l’UE avec « un ensemble de compétences inviolables des États membres de l’Union européenne, et un mécanisme approprié pour leur protection avec la participation des cours constitutionnelles nationales ou des organes équivalents ».

Dans une autre interview avec Express.co.uk, l’eurodéputé allemand Gunnar Beck a expliqué à quel point Mme Le Pen pourrait faire une différence en Europe si elle était élue présidente française.

M. Beck a fait valoir que l’eurosceptique pourrait révolutionner Bruxelles et mettre un terme à l’intégration européenne.

Il a déclaré: “En termes de politique de l’UE, la France est le pays le plus important d’Europe.

“Certains disent que c’est l’Allemagne, mais ils ont tort. Nous l’avons vu pendant la crise de la zone euro.

“Généralement, les Français l’ont emporté.

“Si Le Pen devenait président, il y aurait d’énormes changements… notamment sur des sujets comme les migrations.

“Sur l’euro, il y aura une approche différente et il y aura un recalibrage.”

M. Beck a également affirmé que son élection serait un choc pour les intégrationnistes extrêmes et “un énorme coup de pouce pour les eurosceptiques”.

Il a ajouté : « Plus important encore, cela mettra un terme au processus vers une union toujours plus étroite.

“Cela pourrait être l’événement le plus important de l’histoire européenne depuis des décennies et cela bouleversera fondamentalement les Allemands.

“Encore plus que la victoire de Donald Trump en 2016.”

Le premier tour de l’élection présidentielle doit avoir lieu en avril 2022.

Le second tour a lieu deux semaines plus tard entre les deux candidats qui recueillent le plus de voix.