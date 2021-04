Mario Andretti choisit le pilote américain qu’il aimerait voir en Formule 1

Mario Andretti a identifié le pilote IndyCar Colton Herta comme l’homme qu’il aimerait voir devenir le prochain pilote de Formule 1 des États-Unis.

Suite à l’annonce d’une deuxième course qui se déroulera aux Etats-Unis à partir de 2022 à Miami, le Champion du Monde 1978 «adorerait voir» l’Amérique représentée en ayant un pilote sur la grille.

Alors que Haas est une équipe américaine à part entière, Alexander Rossi a été le dernier pilote américain à être sur la grille de F1 lors de cinq sorties en Grand Prix en 2015.

Trois fois vainqueur d’une course IndyCar, Herta, 21 ans, est le plus jeune vainqueur d’une course de la série et a déjà parlé de son désir de conduire pour Ferrari ou Red Bull à l’avenir.

Pas seulement pour le prestige de la course dans la première division du sport automobile, mais pour représenter les États-Unis dans l’un des grands domaines de croissance du sport.

«Je pense que ce serait génial», a-t-il déclaré l’an dernier. «Je pense que c’est l’un des marchés [where] La F1 manque. C’est un énorme marché. Je pense que vous pouvez voir que les chiffres de la télévision aux États-Unis ne sont pas vraiment incroyables pour ce que vous pensez que la Formule 1 obtiendrait.

«Je pense donc que si avoir ce pilote américain peut faire avancer le marché et le conduire, je pense que ce serait très bénéfique pour la Formule 1.»

Andretti pense également que Herta a le pedigree du sport automobile pour pouvoir concourir en Formule 1, avec la façon dont il s’est conduit en IndyCar aux côtés des catégories précédentes dans lesquelles il a concouru.

«En tant que jeune garçon, son père l’a envoyé en Europe, il faisait de la Formule 3 et il connaît la plupart des circuits là-bas, d’une part, et il est entraîné», a déclaré Andretti, via CNBC.

«Il a montré dans sa saison recrue en IndyCar et il a remporté des courses premium comme [in Austin]… Battre deux des meilleurs que Indy a à offrir.

«Toute la course, il a résisté à Will Power et Scott Dixon. C’est un enfant que j’adorerais le voir faire une pause là-bas, car aux couleurs des États-Unis à nouveau, la Formule 1 est comme les Jeux olympiques dans un sens.

Avec des tentatives répétées d’amener le sport en Amérique, le Circuit of the Americas à Austin est devenu un lieu très populaire sur le calendrier depuis sa première course en 2012 et Andretti pense que des mesures plus récentes ont contribué à améliorer le statut de la Formule 1 aux États-Unis. .

«Je pense que Liberty [Media] a fait beaucoup de bonnes choses avec la série F1, y compris cette émission de Netflix », a-t-il ajouté. «Cela a fait des merveilles pour la F1 et les gens comprennent mieux de quoi il s’agit.»

