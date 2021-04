Mario Andretti: Je suis seul

Mario Andretti est le plus solitaire la nuit quand il est seul à la maison dans son vaste manoir de Pennsylvanie, et il n’y a personne à qui parler à part Gonzo, son perroquet amazonien de 34 ans.

L’un des plus grands coureurs de tous les temps se débat, un peu comme tant de gens dans le monde au cours de cette pandémie qui a dévasté des familles et fait plus de 3 millions de morts.

Sa sœur et sa femme sont décédées à des mois d’intervalle en 2018 et peut-être ces pertes consécutives, et la dureté de la mort inhérente aux coureurs habitués à perdre d’autres concurrents, auraient dû préparer Andretti pour 2020.

Mais les coups étaient trop profonds. Trop cruel.

Son neveu bien-aimé John Andretti a perdu son combat de trois ans contre le cancer du côlon au début de 2020, une mort qui a secoué la famille. Cela s’est produit environ six semaines avant que la pandémie ne mette le monde au point mort et Andretti n’avait soudainement plus nulle part où aller.

Il n’y a pas de plus grande star sur un circuit que Mario Andretti, le seul pilote de l’histoire à avoir remporté le championnat du monde de Formule 1, l’Indianapolis 500 et le Daytona 500. Et quand tous les circuits ont été fermés, son monde est devenu très, très petit.

«Avant COVID, au moins il sortait, faisait des choses qu’il aimait, puis il a perdu toutes ses mentions et il était juste assis à la maison et il est là tout seul. Il a besoin de quelque chose à faire sur l’hippodrome pour se sentir vivant », a déclaré Michael Andretti, faisant un geste à travers le centre d’accueil Andretti Autosport à son père masqué de 81 ans se mêlant aux invités lors de la course d’ouverture de la saison d’IndyCar.

L’appel auquel Andretti ne s’est jamais préparé est venu le 30 décembre lorsque son frère jumeau est décédé des complications du COVID-19. Aldo Andretti et sa femme avaient tous deux contracté le virus; elle s’est rétablie et est rentrée chez elle, mais il est resté hospitalisé, a refusé d’être placé sous respirateur et est décédé.

«Aldo Andretti, mon frère jumeau bien-aimé, mon partenaire dans le crime et mon fidèle meilleur ami tous les jours de ma vie a été appelé au paradis la nuit dernière. La moitié de moi est allé avec lui. Il n’y a pas d’éloquence. Je suis profondément secoué », a tweeté Andretti.

Andretti a déclaré que lui et son petit-fils Marco s’étaient rendus ensemble à Indianapolis le 7 décembre pour des visites physiques et avaient rendu visite à Aldo, l’avaient trouvé «jovial, comme toujours» et 23 jours plus tard, il était mort.

Aldo Andretti, mon frère jumeau bien-aimé, mon partenaire dans le crime et mon fidèle meilleur ami tous les jours de ma vie a été appelé au paradis la nuit dernière. La moitié de moi est allé avec lui. Il n’y a pas d’éloquence. Je suis profondément secoué. pic.twitter.com/NJ3fZxklNon – Mario Andretti (@MarioAndretti) 31 décembre 2020

Dans une interview de près d’une heure au Barber Motorsports Park avec l’Associated Press, Andretti a parlé d’émigrer d’Italie à Nazareth, en Pennsylvanie, en 1955 un jeudi soir.

C’étaient des enfants de la Seconde Guerre mondiale qui avaient grandi en partageant un lit, chuchotant dans le noir à propos de Ferrari, Nino Farina et Alberto Ascari, se demandant si les garçons Andretti pourraient un jour avoir leur propre chance d’être des pilotes de voitures de course célèbres.

Quatre jours après leur arrivée aux États-Unis, ils ont vu les lumières vives du Nazareth Speedway, où une course modifiée avait lieu. Les frères avaient 17 ans, à quatre ans de l’âge légal pour concourir, sans voiture mais «motivés par une passion et un amour, et en tant qu’enfant, vous avez le droit de faire vos rêves», a-t-il déclaré.

En 1959, ils ont fait construire une voiture pour qu’ils se partagent tous les deux. Aldo a remporté le tirage au sort et le droit de participer à la première course. Il a gagné.

Les garçons Andretti ont couru toute l’année sans le dire à leur père. Dans la finale de la saison, Aldo a renversé sa voiture et a passé quatre jours dans le coma. Une décennie plus tard, Mario a remporté le seul Indy 500 pour la famille la plus célèbre du sport automobile; trois mois plus tard, sur un chemin de terre dans l’Iowa, Aldo a été hospitalisé à la suite d’un horrible accident.

Mario est monté à bord de l’avion privé d’Andy Granatelli, s’est envolé pour l’Iowa et a dit à Aldo qu’Aldo ne courrait plus jamais. Ils achèteraient un magasin de pneus et Aldo deviendrait un homme d’affaires et laisserait la course au reste de la famille Andretti.

“Je lui ai dit juste là à l’hôpital:” Il y a un nuage noir au-dessus de votre tête et si quelque chose est devant vous, vous le frapperez “, a déclaré Andretti. «Mais il ne pouvait pas simplement s’éloigner de la course. Il avait besoin d’objectifs et il ne voulait pas de document. Il devait donc avoir quelque chose à faire.

Ce n’est pas différent pour Andretti lui-même, qui refuse de venir sur le circuit juste pour sortir. Son fils Michael dirige Andretti Autosport et son petit-fils Marco a décidé en janvier qu’il ne voulait plus diriger IndyCar à plein temps.

Lorsque IndyCar a repris en juin dernier, Andretti avait encore quelque chose à faire sur la piste en tant que pilote du programme populaire «Fastest Seat in Sports» qui le jumelle avec une célébrité, un dignitaire ou un influenceur dans un biplace qui mène le terrain au vert avant chaque course.

Le programme avait été parrainé par Honda mais s’est terminé par un fiasco embarrassant lors de la finale de la saison dernière lorsqu’un participant a laissé entendre à Andretti que c’était son dernier week-end en tant que pilote.

En réalité, Honda mettait fin à son parrainage du programme qui comprend également des courses d’avant-course pour les VIP. Michael Andretti et son équipe de vente ont passé des mois à chercher une entreprise disposée à poursuivre le programme biplace, et Ruoff Mortgage a fait ses débuts chez Barber en tant que nouveau sponsor.

Ruoff Mortgage a été partenaire d’Andretti Autosport dans le passé, faisant ses débuts en 2017 sur la voiture gagnante d’Indianapolis 500 de Takuma Sato.

«J’ai fait une blague en disant que j’étais le sponsor de mon père», a déclaré Michael Andretti.

On ne sait pas si Andretti Autosport a transféré de l’argent de son budget au programme biplace, mais Michael Andretti a déclaré que son père «ne viendra pas ici à moins qu’il ait une raison de venir ici et je sais que j’ai vraiment essayé de trouver quelque chose pour ce programme. »

Mario Andretti est allé directement de Barber à Saint-Pétersbourg, en Floride, site de la course de ce week-end. Sa relation avec Michael n’a jamais été aussi étroite, a-t-il déclaré. Son autre fils, Jeff, vit en Arizona.

À la maison en Pennsylvanie, sa fille voisine, Barbie, s’assure constamment qu’il a assez à manger. Marco habite à côté et le voit le plus souvent, et dans ce nouveau monde de Zoom, pas un jour ne se passe sans une demande d’interview.

La nuit, c’est juste lui et Gonzo. Il a dit qu’il parle à l’oiseau et que l’oiseau répond. Il est arrivé à Nazareth il y a 66 ans, y a rencontré sa femme Dee Ann, aime sa maison et n’a pas l’intention de partir.

Mario a admis: «Vous savez, je suis seul et après Aldo, je me suis demandé, où je suis censé être? Ce que je suis censé faire?. Suis-je censé mettre mon menton dans mes chaussettes? Ou suis-je censé regarder la vie que j’ai laissée, les enfants, la famille?

“C’est ma vie. Je ne peux imaginer aucune autre vie, me contenter d’une autre vie qui n’incluait pas la course. Je n’ai jamais eu de plan B. Alors j’y vais », a ajouté l’un des plus grands pilotes de course automobile de tous les temps.