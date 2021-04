Mario Andretti: “ Mauvais ” pour Nikita Mazepin ayant la superlicence sur Herta

Mario Andretti dit qu’il y a «quelque chose qui ne va pas» si «ce gamin russe» Nikita Mazepin a une super-licence pour concourir en F1 et que son pilote IndyCar de «qualité Formule 1» Colton Herta ne peut pas en obtenir une.

Le pilote de Haas Mazepin a eu deux courses d’ouverture difficiles dans sa carrière de Formule 1, tournant régulièrement tout au long des week-ends à Bahreïn et à Imola, bien que le Russe ait déclaré avec défi qu’il était là pour rester dans le paddock de F1.

Pendant ce temps, le champion du monde 1978 Andretti «pousse comme un enfer» pour Herta, 21 ans, qui pilote pour Andretti Autosport, pour gagner un siège de compétition en Formule 1, après une impressionnante course pour remporter le Grand Prix dimanche de Saint-Pétersbourg en Floride , qui est la quatrième victoire de Herta en IndyCar.

Maintenant que Miami a été confirmée en tant que nouveau lieu d’accueil pour la F1 à partir de 2022, Andretti pense que si un pilote américain comme Herta pouvait monter sur la grille et concourir à l’avant dans le sport, l’Amérique «deviendrait folle» de la Formule 1.

“Honnêtement, je pense que la base de fans de F1 en Amérique est quelque peu sous-estimée, mais elle doit être remontée – et la seule chose qui lui manque vraiment est un pilote américain”, a déclaré Andretti à Motorsport.com.

«Je pousse comme un enfer pour Colton. Vous devez vous rappeler que Colton est allé courir en Angleterre à l’âge de 15 ans, tout seul. Cela a toujours été son objectif [to get to F1] mais il est très silencieux et sans prétention, il n’est pas insistant, mais j’y vois une qualité – une qualité de Formule 1.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

«C’est dès le départ – c’est un excellent qualificatif, et c’est vraiment important, d’après ce que j’ai vu les courses qu’il a remportées à COTA et à Laguna Seca, les deux courses ont été gagnées à la vitesse brute. Pas de stratégie, pas de consommation de carburant, et il gagne contre le meilleur IndyCar a à offrir – Scott Dixon et Will Power – ils étaient sur lui depuis le début, et il n’a pas mal mis la roue, tous les arrêts au stand étaient parfaits.

«Je suis vraiment un fan de Colton, je suis dans sa fosse pendant les courses, et il est juste très calme et recueilli. J’aime ça. Il s’adapte à tout, c’est la clé de tout. Vous entendez les gens se plaindre – “ c’est trop glissant, il y a trop de vent ” – il s’entend, c’est la même chose pour tout le monde, trouvez juste un moyen bizarre de le faire! Et c’est ce qu’il fait à chaque fois. J’aime ça.

«Nous aurions besoin du pilote américain avec une équipe de haut niveau, pas à l’arrière sans aucune chance. Si vous pouviez avoir un pilote américain en F1, produisant des résultats, l’Amérique deviendrait folle de F1.

«Mercedes vend beaucoup de voitures ici, c’est un marché énorme, imaginez ce qu’ils pourraient faire de lui? Cela augmenterait également les cotes de télévision. Mais cela doit arriver d’ici un an environ, sinon ils le considéreront comme trop vieux.

«Il a 21 ans, c’est donc un bon moment, et je me rends compte du manque de tests et de restrictions de licence. Mais, je veux dire, ce gamin russe [Mazepin] obtient une superlicence, et le gars qui est au plus haut niveau ici ne peut pas en obtenir une? Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas!

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!