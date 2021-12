Mario Cantone de la SATC parle du deuil de Willie Garson

Mario a ensuite expliqué à quel point il aimait Garson non seulement en tant que collègue, mais aussi en tant qu’ami.

« Nous vivions sur des côtes séparées, donc je ne le voyais pas beaucoup, mais chaque fois que nous faisions un avantage ensemble, ou comme nous faisions quelques lectures sur Zoom, pendant COVID nous zoomions. Nous étions toujours comme s’envoyer des SMS parler sh – t », a déclaré Mario à propos de l’acteur.

Cela semble approprié, car comme dirait Stanford, « Certaines personnes font de l’art et de l’artisanat. Nous jugeons. »

Mario a poursuivi: « Mais il me manque, il m’a fait rire si fort et c’était un super mari à la télévision. Oh mon Dieu, il était aimé. Et il était brillant et hilarant et juste, il était tout. Il me manque beaucoup. «