Mario Chalmers propose de renforcer les Lakers de Los Angeles

Les Lakers de Los Angeles sont à la recherche d’une base qui exonère James Lebron exercer le travail de meneur de jeu avec une telle récurrence et donner des minutes de qualité sans avoir à prendre de coups excessifs. Jouer dans une franchise historique avec l’un des meilleurs de l’histoire est le désir de beaucoup d’hommes et l’un d’eux est Mario Chalmers. L’ancien champion NBA avec le Miami Heat et fidèle écuyer de Lebron en Floride, a proposé de quitter la discipline d’Aris Thessalonika pour rejoindre la NBA à 35 ans. Il ne semble pas que votre rêve va se réaliser, mais on ne sait jamais.

Laissez-moi tenter ma chance… ..juste une séance d’entraînement ou laissez-moi venir jouer..RT @Sportando : Les Lakers auraient pour objectif un « meneur de jeu qui fait la différence » pendant l’intersaison https://t.co/bi72cULiHw – Mario Chalmers (@ mchalmers15) 13 juillet 2021