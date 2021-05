Mario Draghi en passe de devenir Macron 2.0: “La dernière chose dont l’Italie a besoin!” | Monde | Nouvelles

La voix du Premier ministre italien Mario Draghi se fait non seulement entendre haut et fort à Paris et à Berlin, mais elle établit également l’ordre du jour alors que l’UE tentait de sortir de la pandémie de coronavirus. Jana Puglierin, responsable politique au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré au Financial Times: «L’Italie a toujours été considérée comme le délinquant juvénile de l’UE, et maintenant c’est le modèle européen.» Lundi, M. Draghi, ancien président de la centrale européenne Bank (BCE), présentera les projets de l’Italie de dépenser 190 milliards d’euros (165 milliards de livres sterling) de prêts et de subventions de l’UE, parallèlement à un ensemble de réformes structurelles considérées comme essentielles pour toute la crédibilité de l’effort de relance européen après Covid.

M. Draghi a également annoncé que l’Italie enregistrerait son plus grand déficit budgétaire depuis le début des années 90 et a décidé d’augmenter ses emprunts avant un appel du FMI à tous les pays de l’UE pour qu’ils fassent de même.

Les marchés financiers, souvent inquiets de l’ampleur de la dette publique italienne, restent pour l’instant indifférents – signe de confiance dans le nouveau Premier ministre.

De plus, des relations autrefois épineuses entre Rome et Paris se sont soudainement épanouies, selon des diplomates des deux pays.

M. Draghi organise régulièrement des appels avec M. Macron, dont un la semaine dernière, pour discuter de la pandémie et d’autres questions stratégiques.

Cependant, Thomas Fazi, journaliste et auteur, a récemment fait valoir que M. Draghi était en fait la “dernière chose dont l’Italie avait besoin” et qu’il était en passe de devenir “Macron 2.0”.

M. Fazi estime que l’idée que les problèmes de l’Italie résident essentiellement dans son manque de réformes libéralisantes et qu’en se lançant dans lesdites réformes, le pays peut enfin se mettre à nouveau sur la voie de la croissance est un vieux trope.

Malheureusement, a-t-il soutenu, il n’est absolument pas étayé par les données.

Il a écrit: «En effet, depuis le début des années 90, comme le montre cette étude récente, l’Italie a introduit un grand nombre de réformes de libéralisation allant des réformes de la gouvernance d’entreprise visant à rendre le contrôle des entreprises plus contestable, à la privatisation des principales banques et entreprises publiques. , ainsi que des réformes améliorant la flexibilité du marché du travail et renforçant la concurrence sur les marchés de produits.

“En effet, les données” montrent que l’Italie a introduit des réformes de libéralisation plus intensément que la plupart des autres pays, en particulier à partir de 1992, plus que l’Allemagne et surtout la France “.

«Au cours de la dernière décennie, le classement de l’Italie sur la« facilité de faire des affaires », selon la Banque mondiale, est passé de la 78e à la 58e position, une amélioration de 20 points, sans impact notable sur la croissance.

“En effet, au moins, l’introduction de ces réformes a coïncidé avec le début de la stagnation de l’économie italienne.”

JUST IN: Jeff Bezos pourrait “ retirer ” la monnaie numérique d’Amazon

M. Fazi a affirmé que ce n’était pas une coïncidence – il a maintenant été empiriquement documenté que la crise italienne de plusieurs décennies devrait être considérée comme une crise de “l’ordre post-Maastricht du capitalisme italien, basé sur la privatisation, l’austérité budgétaire, la compression des salaires et la déréglementation des marchés du travail, qui représentent l’essence du règlement macroéconomique de l’UEM “.

Il a ajouté: «Fait intéressant, comme je l’explique dans cet article, l’un des principaux sponsors de ce« régime de réforme », dès le début des années 90, n’était autre que Draghi lui-même.

“Donc, la dernière chose dont l’Italie a besoin, ce sont davantage les réformes destructrices de croissance qui ont mis l’Italie dans ce gâchis en premier lieu.”

Il a conclu dans son rapport pour Brave New Europe: “Dans l’ensemble, Draghi est en passe de devenir un Macron 2.0: au moment de son élection, le dirigeant français a été salué par les médias grand public comme un grand réformateur modernisateur et pro-UE. aujourd’hui, il a l’un des taux d’approbation les plus bas d’Europe.

“Vous pouvez masquer la réalité autant que vous le souhaitez, mais tôt ou tard, elle vous rattrape.”

On s’attend à ce que M. Draghi puisse pousser davantage pour une union budgétaire – en particulier compte tenu de son passage à la BCE.

NE MANQUEZ PAS:

La reine s’est ouverte sur les responsabilités d’être chef de l’État [REVEALED]

Bercow a dépensé 31000 £ d’argent des contribuables pour la rénovation d’un appartement [INSIGHT]

Kate Hoey a qualifié l’accord de Boris Johnson sur le Brexit de “ trahison ” du Royaume-Uni [ANALYSIS]

En 2012, au plus fort de la crise de la zone euro, M. Draghi avait déjà dit aux dirigeants de la zone euro qu’ils auraient dû accepter davantage de transferts de pouvoirs.

Lors d’une réunion du conseil des gouverneurs de la banque centrale de la zone euro, M. Draghi a expliqué que les gouvernements devaient s’en tenir à des budgets plus serrés, tout en réformant les marchés du travail, en augmentant la concurrence, en rééquilibrant l’emploi vers les jeunes.

Il a dit: «Je peux comprendre la colère des jeunes, des jeunes pauvres et sans emploi.

«Je peux très bien le comprendre.

“La réponse que nous pouvons donner en tant que décideurs politiques est que les politiques suggérées ou mises en œuvre sont les politiques que nous sommes convaincues d’être les bonnes.”

Faisant également partie de sa vision d’un “pacte de croissance”, M. Draghi a soutenu les appels à une augmentation des ressources de la Banque européenne d’investissement et a déclaré que les fonds de l’UE devaient être “redirigés” vers les zones à faible revenu.

Il a ajouté: “Mais le troisième et le plus important est que nous devons collectivement définir une trajectoire pour l’euro. Comment nous voyons-nous dans 10 ans … Nous voulons une union fiscale?

<< Nous devons accepter la délégation de la souveraineté fiscale du national à une forme [government]. "

Malgré les commentaires de M. Draghi, les dirigeants de la zone euro n’ont jamais réussi à établir une union budgétaire à part entière.

Cependant, en octobre, le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré que Bruxelles faisait un pas vers une union budgétaire avec ses plans pour se remettre de la pandémie de coronavirus – qui impliquent des emprunts de la Commission européenne sur les marchés financiers.

M. Scholz a déclaré lors d’une conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance à Bruxelles: “Nous nous dirigeons vers l’union fiscale, une avancée majeure dans la capacité financière et la souveraineté de l’UE.”

Pour soutenir l’économie du bloc, l’UE a annoncé un fonds de redressement de 750 milliards d’euros (678 milliards de livres sterling).

Il a ajouté: «Les marchés ont confiance dans les politiques européennes et dans le développement des économies européennes.

“Nous devrions continuer avec ce cours.”