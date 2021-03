Mario Draghi indigné après que le secrétaire américain au Trésor a répertorié les failles de la zone euro «une par une» | Monde | Nouvelles

Les deux anciens gouverneurs les plus puissants du monde, à la tête de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne pendant la Grande Récession, ont reçu des promotions remarquables en 2021. Fin janvier, Janet Yellen a prêté serment en tant que 78e Trésor américain. Secrétaire et première femme à occuper le poste. Quelques semaines plus tard, Mario Draghi est devenu le nouveau Premier ministre italien.

M. Draghi est très populaire aux États-Unis et a souvent été considéré comme le plus américain parmi les banquiers européens. C’est en partie à cause de ses jours en tant que vice-président de Goldman Sachs, mais aussi à cause de son partenariat solide avec Mme Yellen pendant la crise financière mondiale. Beaucoup pensent que leur nomination signifiera des relations plus solides entre l’Italie et Washington – mais aussi avec l’UE dans son ensemble. Cependant, les deux n’ont pas toujours été d’accord. Selon le nouveau livre italien « L’Artefice » de Jana Randow et Alessandro Speciale, Mme Yellen a en fait déclenché l’ire de M. Draghi lors d’un dîner organisé par la Banque des règlements internationaux (BRI). Mme Yellen a vivement critiqué la zone euro, énumérant ses nombreux défauts, affirme le livre.

Le livre se lit comme suit: «À ce jour, Yellen admet ouvertement qu’elle n’a jamais été« enthousiasmée par l’euro ». «Il semble qu’elle ait été beaucoup moins diplomate dans les conversations informelles entre collègues réunis pour dîner à Bâle. «Selon deux témoins, elle a énuméré une à une les failles de la monnaie unique. «Ses critiques, ajoutées à celles de la BRI, selon lesquelles les politiques anormales de la BCE semaient les graines d’une future crise, ont scandalisé le futur président de la BCE. «« La vôtre est une attitude contre-productive », semble-t-il lâché, continuant plus ou moins dans cette direction. JUST IN: Brexit aubaine en tant que produits « Made in UK » pourrait stimuler les exportations de 3,5 milliards de livres sterling

« » Nous sommes conscients des risques, mais il n’en reste pas moins que l’économie a besoin aujourd’hui d’une politique monétaire de soutien. « «’C’est trop facile de simplement pleurer au loup, alors vous pouvez dire, dans deux ou dix ans,’ Voyez? Je vous l’ai dit. ‘ « ‘Vous devriez être plus analytique.' » Mme Yellen n’est pas la seule personnalité américaine de premier plan à avoir critiqué la monnaie unique. Lors d’un événement organisé par Junior Achievement, une organisation à but non lucratif qui enseigne les affaires aux enfants, en 2011, l’investisseur américain Warren Buffett a expliqué pourquoi l’euro est voué à l’échec. Il a dit: « C’est quelque chose que je n’aurais pas fait … en termes de liaison de 17 pays à une monnaie unique. NE MANQUEZ PAS:

