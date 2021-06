Mario Duplantier de Gojira : “Lars Ulrich est un génie” et “meilleur batteur showman du monde”

GOJIRA‘s Mario Duplantier a récemment parlé au magazine Metal Hammer des 10 batteurs qui ont changé sa vie. Parmi Marioles plus grandes influences de METALLIQUE‘s Lars Ulrich, qui était “probablement le premier batteur qui m’a vraiment fait prêter attention”, Duplantier mentionné. « J’avais peut-être dix ou onze ans et mon frère [GOJIRA frontman Joseph Duplantier] avait reçu le METALLICA ‘Live Shit: Binge & Purge’ coffret vidéo pour Noël. Nous étions assis à le regarder et je ne pouvais pas détacher mes yeux de Lars; la façon dont il jouait, la couleur des peaux de tambour, le mouvement… tout était tellement dur à cuire. J’ai tout de suite dit à mon frère : « Ce batteur est le meilleur du monde ! C’est à ce moment-là que j’ai décidé que je voulais jouer de la batterie.

“Lars est un génie”, a-t-il poursuivi. “Si vous écoutez les cinq premiers METALLIQUE albums, la batterie est si spéciale, en particulier la façon dont il écrit ces motifs. Même maintenant, je pense qu’il est le meilleur batteur de showman au monde. Ce n’est pas une question de tempo ou de technicité – c’est autre chose. Personne ne pouvait imaginer METALLIQUE avec un autre batteur.”

Mario a aussi marché Marteau en métal à travers certaines de ses autres influences de batterie, y compris Vinnie Paul Abbott (PANTERA), Igor Cavalera (SÉPULTURE), Sean Reinert (DÉCÈS), Gène Hoglan (TESTAMENT, MORT), David Silveria (KORN) et Pete Sandoval (ANGE MORBIDE).

Duplantier précédemment loué Ulrich dans une interview de 2014 avec le Royaume-Uni Rythme magazine. Il a déclaré à l’époque: “J’ai commencé à jouer de la batterie à 12 ans. A cette époque, mon grand frère était dans un groupe et a eu une grande influence sur moi. Il m’a fait découvrir la musique et spontanément j’ai voulu jouer de la batterie.

“Peut-être que la première fois que j’ai vu une vidéo avec ce gros truc appelé batterie, c’était Lars Ulrich avec son blanc Tama tambours. Ça a été un gros choc pour moi et j’ai tout de suite voulu essayer. Lars a été ma plus grande influence, peut-être la seule influence que j’ai eue au départ.

“Après ça, j’ai commencé à écouter plus de métal et je me suis mis à SÉPULTURE avec Igor Cavalera à la batterie, Igor et Lars ont été mes plus grandes influences, puis j’ai découvert des musiques plus extrêmes.”

GOJIRAle nouvel album de, “Courage”, a été publié le 30 avril via Records de Roadrunner.

