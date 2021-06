Mario Duplantier de Gojira : Recevoir les éloges des membres de Metallica est « époustouflant »

Dans une nouvelle interview avec Sakis Fragos de Rock Hard Greece, batteur Mario Duplantier des métallurgistes progressifs français GOJIRA a demandé ce que cela faisait de recevoir les éloges de certaines de leurs idoles musicales, comme les membres de METALLIQUE. Mario répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est génial. C’est incroyable. C’est presque comme quand vous allez à l’école et que votre professeur vous félicite, ‘Vous avez fait un excellent travail. Vous avez une bonne note.’ C’est presque comme Lars Ulrich et James Hetfield étaient mes professeurs, en quelque sorte. Je viens de regarder tellement de vidéos d’eux, analysant chaque détail. Ce sont des génies, vous savez. Et la raison pour laquelle je joue du metal dans ma vie, c’est à cause d’eux. Donc, avoir la reconnaissance est quelque chose d’époustouflant, je dirais. Mais c’est aussi beaucoup de travail. Nous sommes un groupe depuis 25 ans, donc je dirais que nous ne l’avons pas volé. Nous avons fait beaucoup de sacrifices. Et croyez-moi, quand vous avez grandi en France, dans le sud, à la campagne, c’est une idée difficile, c’est presque une idée dangereuse de simplement créer un groupe comme travail principal, et cetera et cetera.”

De retour en 2017, Hetfield mentionné GOJIRA en parlant à WLS-TV sur comment METALLIQUE procède au choix de ses actes de soutien. Il a déclaré: “Quand nous sortons et tournons, nous essayons de faire sortir des groupes qui ont bien réussi par eux-mêmes ou avec qui nous nous entendons ou nous aimons simplement leur musique. Il doit y avoir un lien. Ce n’est pas ‘Oh, ils ‘sont chauds en ce moment. Apportez-les.’ Mais vous avez une histoire avec eux, vous vous entendez très bien. C’est l’une des principales choses à propos des tournées – juste s’entendre avec les gens. Peut-être que c’est arrivé dans le bon vieux temps, où il y avait des bagarres entre les groupes et toutes ces conneries. Mais c’est gentil de… C’est vieux jeu. Mais en ce qui concerne les groupes qui sortent avec nous maintenant, il y a un groupe qui s’appelle GOJIRA, que nous avons rencontré plusieurs fois. Et, oui, ils sont bons et ils sont lourds.”

Un an plus tôt, METALLIQUE guitariste Kirk Hammett Raconté Courrier malais en ligne qu’il continue de soutenir les jeunes générations d’artistes de heavy metal. Il a parlé avec enthousiasme de GOJIRA, disant qu’ils étaient “la meilleure chose que j’ai entendue depuis longtemps. J’adore leur nouvel album”, a-t-il déclaré, faisant référence à 2016 “Magma”. “Je pense que c’est une œuvre d’art incroyable. C’est lourd, c’est vibey, c’est de mauvaise humeur. Il y a tout ce que vous voulez entendre – de superbes rythmes complexes, une excellente batterie, de bons riffs, de bonnes chansons.”

GOJIRAle nouvel album de, “Courage”, a été publié le 30 avril via Records de Roadrunner.



