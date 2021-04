Mario Duplantier de Gojira sur la popularité croissante du groupe: “ Nous gardons la tête baissée et continuons à travailler ”

Dans une nouvelle interview avec l’Irlande Overdrive, batteur Mario Duplantier des métallurgistes progressifs français GOJIRA réfléchi sur la popularité croissante du groupe, chaque album le rapprochant ainsi que ses camarades du groupe de leur objectif de finir en tête d’affiche des arènes du monde entier.

“Nous pouvons voir comment notre popularité a vraiment commencé à croître, en particulier au cours des cinq dernières années”, a-t-il déclaré. “Mais aussi, les gens doivent se rappeler que nous sommes un groupe depuis 25 ans, donc ce n’est pas comme certains groupes qui obtiennent une énorme exposition de leur premier album dans d’autres genres. Nous avons tous 40 ans maintenant et nous comprenons le monde beaucoup plus que lorsque nous avons commencé il y a toutes ces années.

“Nous savons que nous ne sommes pas Michael Jackson ou alors METALLICA», a-t-il poursuivi.« Vous parlez de millions de ventes d’albums là-bas, et METALLICA, ils vendent des stades. Nous savons que c’était une industrie très différente à l’époque, mais nous avons beaucoup appris au cours de notre voyage et nous apprenons toujours. Nous avons joué tant de petits clubs puis de salles un peu plus grandes au fil des ans. Il a fallu beaucoup de travail acharné, et nous n’avons toujours pas terminé.

“Notre succès à ce jour n’est pas une énorme surprise, mais nous avons appris à prendre de la distance, mais c’est aussi à juste titre que nous avons travaillé si dur en jouant partout dans le monde dans des salles petites, moyennes et légèrement plus grandes. gardez la tête basse et continuez à travailler. “

Duplantier a également parlé des défis d’être un artiste à l’ère numérique, à une époque où la technologie et les médias sociaux sont si répandus. Il a déclaré: “Je peux voir à quel point c’est très difficile ces jours-ci. Si vous avez un talent, il est facile de se perdre dans l’énorme quantité de bruit qui est sur les médias sociaux ces jours-ci.

“Tout est très déséquilibré ces jours-ci. Il y a beaucoup d’injustice, avec des tas de groupes incroyables qui ne font jamais entendre leur musique, et puis, d’un autre côté, il y a des groupes avec pas tellement de talent, ou ils sonnent juste tant d’autres groupes, et pour une raison quelconque, ils ont un grand succès sur leurs réseaux sociaux.

“Nous avons commencé quand il n’y avait pas de médias sociaux et nous avons fait les choses à l’ancienne. Nous avons été jugés sur la qualité de nos concerts et de nos disques, et cetera. Aujourd’hui, tout est si différent. Les gens jugent d’autres groupes en quelques secondes. une vidéo ou un album en cours de sortie, et ce n’est tout simplement pas correct. “

GOJIRAle nouvel album de “Courage”, sortira le 30 avril via Records du Roadrunner. Le disque a été enregistré et produit par le guitariste / chanteur Joseph Duplantier à Silver Cord Studio – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, siège – et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE).

Le groupe a d’abord jeté les bases de “Courage” l’année dernière avec la sortie surprise du single 2020 “Un autre monde”.

GOJIRAles dates de tournée très attendues de DEFTONES ont été reportés à 2021.

Crédit photo: Gabrielle Duplantier



