Mario Fernandes hospitalisé pour une blessure aux vertèbres

16/06/2021

Le défenseur Mario Fernandes, un arrière droit de l’équipe nationale russe, a été admis aujourd’hui dans un hôpital de la ville pour une blessure à la colonne vertébrale.

Fernandes, un Brésilien nationalisé de Russie, est tombé malade sur un centre de la tête depuis la gauche, pour lequel il a dû être transféré sur une civière avant une demi-heure avant le match entre la Russie et la Finlande au stade de Saint-Pétersbourg.

Selon la partie médicale de l’équipe russe, Fernandes souffre d’une blessure à la colonne vertébrale, c’est pourquoi ils ont dû lui mettre un collier et immobiliser son cou. Fernandes, qui joue pour le CSKA Moscou, était l’un des joueurs les plus en vue de l’équipe russe lors de la Coupe du monde 2018, au cours de laquelle il a marqué un but en quart de finale contre la Croatie.