Mario Golf: Super Rush ajoute une tenue emblématique NES Open en tant que récompense classée

Mario Golf : Super Rush s’est considérablement agrandi et amélioré depuis son lancement, représentant désormais un produit final plutôt décent. Une partie de cet attrait renouvelé est le jeu classé en ligne, qui est toujours indéniablement simpliste mais offre un plaisir vif et quelques récompenses. Le mois dernier, le grand prix était les vêtements normaux de Mario, qui étaient à la fois cool et décevants, mais la récompense de ce mois-ci vaut certainement un peu de temps sur le parcours.

Le prix de janvier est la tenue de Mario de NES Open Tournament Golf, une tenue plutôt emblématique qui est souvent remise en lumière dans les titres modernes – dans cette génération, c’était un costume dans Super Mario Odyssée et Super Smash Bros. Ultimate. Ses origines en font le déverrouillage parfait, et certains joueurs enthousiastes l’ont déjà bouclé.

Janvier en bas !! Meilleur costume débloqué !! #MarioGolf #MarioGolfSuperRush #NintendoSwitch pic.twitter.com/GbturbPpqE— CMM1215 @ Home (@CMM1215) 2 janvier 2022

Le système pour gagner la récompense est vraiment généreux, vous n’aurez donc pas besoin de passer trop de temps à jouer pour la gagner (surtout si elle s’étale sur plusieurs jours). Vous n’avez besoin que d’atteindre un classement A dans l’une des catégories (golf normal ou speed, boutons ou commandes de mouvement), et avec des tours ne comprenant que trois trous, vous pouvez gagner un certain nombre de points rapidement. Vous n’avez même pas besoin d’être très performant en tant que tel, avec suffisamment de points de participation pour vous aider à gravir les échelons.

Faites-nous savoir dans les commentaires, comme toujours, si vous prévoyez de gagner cette tenue dans Mario Golf : Super Rush ; nous dirions que c’est la récompense classée la plus tentante à ce jour.