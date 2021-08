Mario Golf: Super Rush Devs Wanted Maps The Size Of Hyrule Field, l’équipe Zelda de Nintendo a aidé

Lorsque Mario Golf: Super Rush a été lancé en juin, nous avons trouvé qu’il s’agissait d’une entrée solide dans la série, même si elle manquait du peu de pizazz et de créativité nécessaires pour en faire quelque chose qui vaille vraiment la peine. Une nouvelle fonctionnalité qui a un peu bouleversé les choses, cependant, était Speed ​​Golf – un mode qui vous permet de parcourir de manière transparente chaque parcours de trou en trou entre les coups.

Dans une récente interview avec le magazine japonais Nintendo Dream, Hiroyuki Takahashi (producteur) et Shugo Takahashi (réalisateur) de Camelot expliquent que le nouveau mode a encouragé l’équipe à créer des parcours où les 18 trous sont connectés sur la même carte, plutôt que d’avoir des écrans de chargement. qui créent l’illusion que vous jouez toujours dans la même zone.

Dans les traductions partagées par Nintendo Everything, nous voyons que l’équipe visait à créer une carte aussi grande que The Legend of Zelda’s Hyrule Field, et a même eu l’aide de l’équipe de Nintendo Zelda : Breath of the Wild pour aider à travailler sur cet objectif :

S. Takahashi : Les cours sont énormes aussi. Nous avons obtenu le support technique de Nintendo pour ce jeu.

H. Takahashi : Les champs de The Legend of Zelda : Breath of the Wild étaient incroyables, n’est-ce pas ? Le concept de Speed ​​Golf étant au centre de ce jeu, nous avons longtemps envisagé de mettre les 18 trous sur un seul parcours. (des rires)

Zelda : Breath of the Wild a été une inspiration derrière la taille des parcours de Super Rush.

Dans les jeux précédents, l’écran devait être changé à chaque trou, mais les transitions entre les trous dans ce jeu sont beaucoup plus fluides. S. Takahashi : J’admets que j’ai toujours voulu faire cela, mais la technologie au moment de chaque entrée précédente ne l’a jamais permis. Surtout à l’époque de Mario Golf 64 (rires). Nous ne le montrons que dans une petite partie du jeu, mais nous voulions vraiment faire un jeu où vous frappez la balle n’importe où sur les vastes parcours. Un jeu où si vous frappez la balle jusqu’au trou suivant, vous devez aller la frapper jusqu’au bout. Une carte de la taille d’Hyrule Field était notre objectif, et l’équipe Zelda de Nintendo a partagé avec nous des idées sur la façon dont nous pourrions y arriver.

H. Takahashi : Grâce à leur aide, Mario Golf a pu évoluer. Je pense que c’est précisément grâce aux maps que nous avons pu retravailler le système de tir.

Dans une traduction publiée séparément couvrant la même interview de Nintendo Dream, il a également été révélé que l’équipe envisageait à l’origine le nom “Mario Golf Aces” pour le titre, à la suite du succès de Mario Tennis Aces. Il a finalement été décidé que Super Rush serait plus approprié, cependant, afin de “mettre en évidence l’esprit et la vitesse du Speed ​​Golf”.