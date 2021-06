Mario Golf : Super Rush : La terreur profonde de Yoshi et Donkey Kong sans pantalon

in

En tant qu’adulte qui prend de bonnes décisions d’adulte, je suis resté éveillé la majeure partie de la nuit à jouer à Mario Golf: Super Rush. Je ne vais pas vous donner une critique approfondie autre que “C’est vraiment bien”. Au lieu de cela, embourbé dans le trou six du « Ridgerock Lake », quelque chose a commencé à me déranger. Je l’ai secoué de mon esprit, puis c’est devenu une obsession. Yoshi et Donkey Kong ne portent pas de pantalons.

J’étais conscient de la nature inhérente sans pantalon des deux protagonistes avant de jouer au jeu, mais je n’ai jamais vraiment intériorisé la gravité de la situation. Voici deux grands, décidés à se rendre sans pantalon à un tournoi de golf amical. Non seulement cela, mais ils étaient naturellement conscients que Bowser Jr. jouait dans l’événement. En d’autres termes : ILS savaient que l’enfant de leur ami allait jouer au golf avec eux, et ont choisi de ne pas porter de pantalon,

Maintenant, avec Donkey Kong, je comprends un peu. Il est impulsif et ne pense pas à grand-chose d’autre qu’à l’achat et à la thésaurisation des bananes. Dans ma tête, il dort juste dans sa cravate, se réveille et reprend vie. Yoshi, en revanche, est profondément, profondément problématique. Il porte toujours des chaussures, montrant une conscience innée du concept de base du vêtement – mais choisit de se passer de pantalon. C’est de la sociopathie dans un cadre de golf, en particulier avec des enfants lézards dinosaures, ou quoi que ce soit de l’enfer Bowser Jr.

Je vais retourner jouer à Mario Golf: Super Rush maintenant, j’avais juste besoin de partager que je déteste le design, le concept et l’exécution de ce pantalon de golfeur gratuit. Merci d’être venu à mon Ted Talk.