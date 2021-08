Mario Golf: Super Rush Version 2.0.0 est maintenant en ligne, voici les notes de mise à jour complètes

Téléchargez-le aujourd’hui

par Liam Doolan il y a 15 minutes

Comme promis, Nintendo a maintenant publié sa première mise à jour de contenu majeure pour Mario Golf : Super Rush.

Il ajoute des matchs classés, Toadette, un nouveau parcours de golf (New Donk City), ajuste les commandes de mouvement et apporte de nombreux changements généraux.

Voici les notes de mise à jour complètes, avec l’aimable autorisation de la page d’assistance de Nintendo :

Ver. 2.0.0 (Sortie le 5 août 2021)

Ajout du match classé

Nous avons ajouté « match classé » comme option de jeu en ligne. L’objectif est d’améliorer votre classement global de « C- » à « S+ » en fonction du nombre de points de match mensuels que vous accumulez à partir des résultats de vos matchs. Dans les matchs classés, vous serez automatiquement mis en correspondance avec des adversaires aussi proches que possible en distance et en rang. S’il n’y a que quelques adversaires disponibles, vous serez égalé même s’il y a une différence de rang, mais il y a un handicap où les joueurs les mieux classés seront derrière vous sur le tee. Si vous pouvez battre un joueur mieux classé, un bonus sera ajouté à vos points de match mensuels. Vos points de match mensuels, votre classement et votre classement mondial seront réinitialisés chaque mois, mais vous pourrez toujours consulter vos anciens records. Le jeu est divisé en quatre catégories : « Commandes de bouton : Golf standard », « Commandes de bouton : Golf rapide », « Contrôles de mouvement : Golf standard » et « Contrôles de mouvement : Golf rapide ». Atteignez le rang « A- » ou plus élevé chaque mois, vous pourrez utiliser un personnage avec une apparence spéciale en bonus. Atteignez un rang de “A-” ou plus dans l’une des catégories en août 2021, et vous pourrez utiliser “Red Yoshi ”, “Blue Yoshi” et “Yellow Yoshi” en bonus, avec effet immédiat.

Ajout de “Toadette” comme personnage jouable

Toadette a été ajouté en tant que personnage jouable pouvant être utilisé dans les matchs. Bien qu’elle ait la cote de contrôle la plus élevée de tous les personnages, elle a également la puissance la plus faible. Elle est recommandée pour ceux qui veulent frapper la balle exactement où ils veulent qu’elle aille, un coup à la fois.

Terrain de golf “New Donk City” ajouté

“New Donk City” de “Super Mario Odyssey” a été ajouté en tant que parcours de golf jouable. Il s’agit d’un court parcours de 18 trous, tous classés Par 3, mais il offre la possibilité de stratégies uniques telles que faire rebondir la balle sur les murs des bâtiments. Vous avez le choix entre deux niveaux de difficulté, “Amateur” et “Pro”, ce qui rend les tees et les greens des 18 trous complètement différents.

Commandes de mouvement ajustées

Il est désormais plus facile de générer de la puissance lors du swing avec un swing complet à l’esprit. Les coups d’approche visant la position de la coupe sont désormais moins susceptibles d’être larges. L’angle du club se reflète désormais sur l’écran lorsque vous vous positionnez pour frapper la balle.

Ajouts à la section “Comment jouer”

Ajout d’explications sur la façon de jouer et de conseils pour les commandes de mouvement dans le “Guide de golf”.

Modifications générales

“Retour à la sélection de personnage” et “Retour à la sélection de parcours” ont été ajoutés aux options de sortie du menu Pause. Les points de personnage requis pour obtenir le prochain jeu de clubs sont maintenant affichés dans la sélection de personnage. La sélection de parcours affiche maintenant le nombre de trous dont vous avez besoin jouer avant de pouvoir jouer le parcours suivant. Le nombre de trous joués avant que le parcours suivant puisse être joué est maintenant affiché dans Sélection du parcours. Cependant, pendant le jeu en ligne, vous ne pourrez peut-être pas le sélectionner avant de revenir au menu principal , même si vous remplissez les conditions. Le nombre par défaut de joueurs (COM compris) a été modifié à deux lorsque vous jouez avec les règles “Stroke Play” et “Take Turns” dans le menu Standard Golf de “Play Golf”. Ajustement de la recherche procédure pour “Trouver une salle” dans le menu de la salle en ligne de “Jouer au golf”. En jeu en ligne, même si une erreur de réseau se produit dans la salle d’un autre joueur, le jeu continuera désormais après que le joueur ait été remplacé par un sera dissoute si la console d’hébergement a un ne erreur de travail, car la console d’hébergement gère les paramètres du jeu. Dans les matchs classés, si la console d’hébergement a une erreur de communication, elle sera remplacée par le COM et le jeu continuera. Un avertissement et un compte à rebours seront affichés 30 secondes avant la fin du jeu. Les tirs spéciaux transpercent désormais le feuillage des arbres. Lorsque vous jouez à deux en mode écran partagé sur une même console Nintendo Switch, l’écran du joueur qui marque en premier ne suivra plus l’autre joueur. Les commandes de mouvement ont été modifiées afin que le personnage ne se déplace pas automatiquement lorsque le menu de pause est ouvert pendant le jeu en ligne. Ajustement du niveau de difficulté de l’objectif pour terminer le golf XC à Ridgerock Lake. Des modifications ont été apportées à l’équilibre du jeu et à d’autres problèmes afin d’améliorer l’expérience de jeu.

Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour ? Remarquez autre chose? Laissez un commentaire ci-dessous.

