Mario Golf: Super Rush Version 3.0.0 est maintenant en ligne, voici les notes de mise à jour complètes

Mario Golf : Super Rush était un peu léger sur le contenu au lancement, mais Nintendo et Camelot ont amélioré l’expérience avec un certain nombre de mises à jour gratuites. Le dernier est arrivé plus tôt cette semaine et fait passer le jeu à la version 3.0.0.

Il comprend deux nouveaux personnages, deux nouveaux parcours jouables, des améliorations et des ajustements supplémentaires et des changements généraux.

Une nouvelle mise à jour #MarioGolf : Super Rush arrive sur #NintendoSwitch ! Foncez sur le green et remportez la victoire avec Koopa Troopa, ou utilisez la vitesse aveuglante de Ninji pour faire travailler rapidement vos adversaires. De plus, deux nouveaux parcours – Blustery Basin et Spiky Palms – sont disponibles dès maintenant ! pic.twitter.com/GlocdXrsQZ – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 septembre 2021

Voici les notes de mise à jour complètes, avec l’aimable autorisation de la page d’assistance officielle de Nintendo :

Ver. 3.0.0 (Publié le 23 septembre 2021)

“Koopa Troopa” ajouté aux personnages jouables

Koopa Troopa a été ajouté en tant que personnage jouable à choisir dans les matchs. Il a des statistiques de rotation et de vitesse très élevées. Son Special Dash a des fonctions que l’on ne voit pas dans celles des autres personnages. Pendant le Special Dash, vous pouvez utiliser le stick L pour changer librement la direction du mouvement. Vous pouvez également utiliser le bouton A pour sauter. Pendant le Special Dash, vous pouvez également vous déplacer à la surface de l’eau, mais votre consommation d’endurance augmentera. Tant qu’il reste de l’endurance, vous pouvez entrer dans votre coquille et continuer le Special Dash En appuyant sur le bouton L pendant un Special Dash, vous pourrez interrompre votre Special Dash à tout moment. Si votre Special Dash frappe d’autres joueurs, vous accélérerez encore plus. Ce tir spécial a une nouvelle capacité à rebondir sur le sol, et le nombre de rebonds dépend de la distance. En rebondissant, il a la capacité de faire exploser d’autres balles.

“Ninji” ajouté aux personnages jouables

Ninja a été ajouté en tant que personnage jouable parmi lesquels choisir dans les matchs. Il a la statistique de vitesse la plus élevée de tous les personnages. Lors de son Special Dash, vous pouvez planer avec votre cape. La première fois que vous atterrissez en plané, vous pouvez rebondir, même à la surface de l’eau. Son tir spécial, comme celui de Koopa Troopa, a une nouvelle capacité à rebondir au sol, le nombre de rebonds dépendant de la distance parcourue. En rebondissant, il a la capacité de souffler d’autres balles.

« Blustery Basin » ajouté aux parcours jouables

Blustery Basin, un parcours sur le thème de la neige, a été ajouté en tant que parcours de golf jouable. En plus de Ty-foos et Snow Pokeys, un nouvel obstacle de scène, « Cooligans », a également été ajouté. Lorsque le changement climatique “Blizzards” se produira, le vent sera plus fort que d’habitude et la balle ne se déplacera pas aussi facilement. Ne prenez pas en compte l’emplacement des bunkers et des étangs glacés.

“Spiky Palms” ajouté aux parcours jouables

Spiky Palms, un parcours sur le thème du désert au crépuscule, a été ajouté en tant que parcours de golf jouable. En plus des Pokeys et des tornades, un nouvel obstacle de scène, “Spike”, a également été ajouté. Lorsque le changement climatique « pluie » se produit, la course du tir peut diminuer et la course peut également en souffrir. L’astuce consiste à frapper la balle un peu plus fort que d’habitude.

Ajout de « compétence CPU »

La compétence CPU peut maintenant être sélectionnée parmi “Amateur”, “Pro” et “Champ”.

Ajustements des matchs classés

À partir du match classé d’octobre 2021, les règles du “Golf standard” sont passées de “Coups spéciaux activés” à “Coups spéciaux désactivés”. Les cours changeront désormais toutes les 30 minutes, au lieu de toutes les 60 minutes. Si vous perdez les trois trous, les points que vous gagnez, y compris le bonus de participation, seront de zéro.

Modifications générales

Dans le jeu en ligne, pour les options « Golf standard » et « Tout à la fois », si un joueur ne parvient pas à entrer dans le trou dans la minute qui suit l’entrée de tous les autres joueurs, il est traité comme s’il avait abandonné—comme c’est le cas en Speed ​​Golf. Correction d’un bug dans le tour standard XC de Golf Adventure qui semblait permettre aux joueurs d’emprunter un itinéraire autre que de traverser de l’autre côté avec une tornade lorsque “Redémarrer à partir du premier trou” était sélectionné. Correction d’un bug dans le placement amateur de New Donk City sur le trou 13, où si un joueur avait obtenu un trou d’un coup après avoir touché le parasol, un coup était ajouté à son score. Ajustement de la détection de collision pour les bâtiments et autres objets placés dans New Donk City. Comportement du processeur ajusté pour New Donk City. Correction d’un bug où l’animation et la voix ne correspondaient pas lors de l’affichage du classement pour les matchs classés. Correction d’un bug où la voix et les animations de Daisy ne correspondaient pas lorsqu’elle heurtait un bogey. Plusieurs autres correctifs et ajustements de l’équilibre du jeu ont été apportés pour améliorer le plaisir et la jouabilité.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette dernière mise à jour, assurez-vous de consulter notre propre verdict. L’avez-vous déjà essayé ? Quelles sont vos pensées jusqu’à présent? Laissez un commentaire ci-dessous.

