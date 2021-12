Mario Golf: Super Rush vous permet désormais de gagner les vêtements normaux de Mario, ce qui est excitant

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Mario Golf : Super Rush s’est considérablement amélioré depuis son lancement grâce à plusieurs mises à jour gratuites qui ont ajouté de nouveaux personnages, cours et modes. Une attraction permanente pour ceux qui aiment se lancer dans un jeu rapide est le mode en ligne Match classé, dans lequel même si vous avez du mal à gagner, vous pouvez toujours monter de niveau et réclamer une nouvelle récompense chaque mois.

Le prix de ce mois-ci pour avoir atteint A- est Mario lorsqu’il a oublié d’emballer son équipement de golf avant de se diriger vers le parcours.

Quelqu’un a abandonné et j’ai assez bien réussi pour obtenir un énorme bonus de points. Décembre en bas !! #MarioGolf #MarioGolfSuperRush #NintendoSwitch pic.twitter.com/dUZlzGC5xK— CMM1215 @ Home (@CMM1215) 3 décembre 2021

Néanmoins, il est agréable de constater que nous recevons toujours de nouvelles tenues et alternatives à essayer de gagner chaque mois, et cela ne devrait pas vous prendre trop de temps si vous êtes particulièrement intéressé. Vous pouvez jouer au golf normal ou rapide avec des boutons ou des commandes de mouvement, et si vous vous concentrez sur une catégorie, vous pouvez rapidement gagner des rangs. Chaque run ne fait que 3 trous (il permute parcours/trous toutes les heures) et lors de notre petit test nous avons pu trouver des parties assez rapidement. Placer plus haut accélérera évidemment les progrès, mais vous obtenez également des points pour la participation.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous vous lancez toujours dans une partie classée pour débloquer les récompenses chaque mois.