Mario Gomez admire Robert Lewandowski dans le dernier numéro du magazine «51»

Robert Lewandowski est sur le point de battre le record de longue date de Gerd Müller en marquant 40 buts en une saison de Bundesliga (1971/1972). Lewandowski n’a besoin que de deux buts sur les deux derniers jours de match contre le SC Freiburg et le FC Augsburg pour que le Bayern Munich batte le record.

Lewandowski a déjà marqué contre les deux clubs lors des matches respectifs de Hinrunde.

Dans le dernier numéro du magazine du club «51» du Bayern, Mario Gomez, qui a passé trois saisons au club, a parlé de sa grande admiration pour Lewandowski et a déclaré qu’il pensait être «l’attaquant le plus complet du monde».

«Nous, les attaquants, voulons toujours marquer un but. C’est juste la façon dont nous sommes nés. Pour nous, il n’y a pas de meilleure sensation sur le terrain que de marquer un but. J’avais ce sentiment quand j’étais petit quand je jouais, et plus tard à l’entraînement et dans les jeux. Et je pense que c’est pareil avec Lewy. C’est un attaquant de bout en bout », a déclaré Gomez à propos de l’as polonais.

Gomez a poursuivi en disant qu’il avait récemment eu la chance de lui parler en face à face. Gomez a comparé le n ° 9 du Bayern à un bon vin, vieillissant ainsi que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

«Quand je l’ai rencontré par hasard récemment, je lui ai dit:« Tu fais partie de ces joueurs exceptionnels qui vieillissent comme du bon vin. Comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Zlatan Ibrahimović », a-t-il décrit.

Lewandowski a récemment fait allusion à une éventuelle prolongation de contrat au Bayern et dans le même souffle avait déclaré qu’il pouvait se représenter jouer au plus haut niveau pendant au moins quatre ou cinq ans. Gomez a fait écho à ce sentiment, admirant à quel point Lewandowski a maîtrisé son métier dans chaque département du jeu: «Je lui fais confiance pour continuer à jouer à ce niveau pendant encore quatre ou cinq ans. Ce n’était pas comme ça pour moi au milieu de la trentaine. J’étais un attaquant qui vivait de mon dynamisme, sur les premiers mètres de rythme, de puissance. Lewy est complètement différent. Il a tout dans son répertoire. Ce n’est pas qu’un sprinter, c’est l’attaquant le plus complet du monde. C’est fou comme il donne l’impression de marquer des buts. J’étais moi-même au Bayern pendant quatre ans et je sais à quel point c’est difficile en réalité.

Photo par Alexander Scheuber / Bundesliga / Collection Bundesliga via .

Compte tenu du fait que Lewandowski a raté quatre semaines de jeu en raison de sa blessure au genou, il est encore plus incroyable qu’il soit si près de battre le record de but de Müller en Bundesliga. 39 buts en une saison à ce niveau après avoir raté autant de temps est absolument sensationnel, et il a encore deux matches à ajouter à son décompte. Gomez est tout aussi impressionné que le reste d’entre nous en termes de ce que Lewandowski a accompli cette saison; «Le fait qu’il ronge le record de Gerd Müller dans une saison sans beaucoup de pré-saison et sous une tension extrême est tout à fait remarquable. Cela montre qu’il est un professionnel accompli avec une compréhension incroyable de son propre corps. Je m’attendais à ce que la marque des 40 buts tombe à un moment donné. Le Bayern a dominé la Bundesliga pendant des années, tout comme Barcelone et le Real Madrid en Espagne – et là, Messi a marqué 50 buts en une saison, Ronaldo 48. Je souhaite à Lewy beaucoup plus de buts, car vous ne pouvez pas remplacer ce sentiment par quoi que ce soit.