Mario Gomez ne voit pas la nécessité d’Erling Haaland au Bayern Munich tant que Robert Lewandowski reste en forme

Le sujet de discussion est toujours juste en dessous de la surface. Erling Haaland du Borussia Dortmund est largement considéré comme un remplaçant naturel ou un successeur de Robert Lewandowski au Bayern Munich une fois que l’as polonais aura finalement quitté la Bavière. Sur le papier, sans aucun doute, Haaland est le deuxième meilleur attaquant de Bundesliga derrière Lewandowski et vous auriez du mal à trouver quelqu’un pour affirmer le contraire.

Pour l’ancien attaquant du Bayern et de l’Allemagne Mario Gomez, il a récemment exprimé dans une interview avec Abendzeitung que son ancien club ne devrait pas avoir à s’inquiéter d’essayer de signer Haaland tant que Lewandowski continue de rester remarquablement en forme. Peu d’attaquants dans le monde du football se vantent d’avoir un bilan de blessures aussi positif, ou son absence, que Lewandowski, il est donc relativement sûr de supposer qu’il a encore une poignée de saisons importantes au plus haut niveau devant lui. Gomez pense qu’il serait préférable de passer ces saisons restantes au Bayern pour le moment.

“Si Lewandowski reste aussi en forme, le Bayern n’a pas besoin de Haaland”, a déclaré Gomez lorsqu’il a été interrogé sur le récit fortement vanté de Haaland remplaçant finalement Lewandowski. L’attaquant de Dortmund a une clause libératoire dans son contrat actuel qui pourrait le voir quitter le club pendant la fenêtre de transfert d’été, mais il a été rapporté que lui et son agent, le tristement célèbre Mino Raiola, demanderaient un salaire annuel de 50 millions euros. Un tel chiffre, historiquement parlant, serait astronomique pour le Bayern, pour qui Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn ont exprimé leur dégoût de la surinflation sur le marché des transferts d’aujourd’hui.

« Ce que vous entendez et lisez sur le salaire – je ne peux pas imaginer que la Bavière accepte cela. Si vous prolongez avec Kimmich et Goretzka, les piliers du futur, vous pouvez difficilement faire venir un acteur extérieur qui gagne alors beaucoup plus. Bien que Joshua puisse même accepter cela, étant donné la valeur de Haaland. Mais si Lewandowski reste aussi en forme, le Bayern n’a de toute façon pas besoin de Haaland », a commenté Gomez à propos de la structure salariale actuelle du Bayern.

Photo d’Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via .

Il serait plutôt anti-Bayern de faire venir une superstar et de la faire devenir le plus gros salaire du club dès le départ, surtout alors que l’un des principaux critères pour les extensions récentes de Joshua Kimmich et Leon Goretzka était d’accepter des salaires plus bas. qu’ils ne pensent vraiment qu’ils valent. Pour eux, il était plus important de garder le noyau actuel de joueurs ensemble au Bayern, conformément aux valeurs profondément enracinées du club.

Enfin, on a demandé à Gomez combien d’années il pensait que Lewandowski pourrait continuer au moins la ligne pour le Bayern, auquel il a répondu, “trois ou quatre ans de plus en tout cas”. S’il est capable de rester aussi en forme qu’il l’a été, il n’y a vraiment aucune raison pour qu’il ne puisse pas réaliser cet exploit, dopé par le fait que les joueurs principaux de l’équipe du Bayern semblent vraiment vouloir garder l’équipe ensemble pour le la plupart.