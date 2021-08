Mario Hermoso peut être sanctionné d’un minimum de deux matchs

in

16/08/2021 à 11h59 CEST

L’importante victoire de Athlète de Madrid à Vigo, cela peut laisser une séquelle très importante. Il s’agit de l’expulsion dans le temps additionnel du défenseur Beau mario à la suite du tangana qui s’est produit à la suite d’une entrée d’Hugo Mallo à Luis Suárez. Bagarre qui s’est terminée par un carton rouge pour le défenseur rojiblanco et le capitaine du Celta de Vigo. Mais où les conséquences peuvent être bien pires pour le premier étant donné que, comme le recueille la collégiale Munuera Montero dans l’acte d’arbitrage ; Hermoso a été expulsé pour un rouge direct tandis que le capitaine de Vigo a été expulsé pour un double jaune.

Mais aussi la rédaction du procès-verbal par l’arbitre international espagnol de l’expulsion d’Hermoso peut avoir des conséquences importantes pour le footballeur. Il y est dit mot pour mot que “à la 90e minute le joueur (22) Hermoso Canseco, Mario a été expulsé pour la raison suivante : Tenir un adversaire par le cou avec les deux mains en continu sans que le ballon soit en jeu “.

Il y a deux éléments clés qui donnent lieu à une pénalité minimale de deux matchs pour le joueur de l’Atlético de Madrid. D’abord où il précise qu’il attrape le cou d’Hugo Mallo. Et deuxièmement, le fait que le ballon n’est pas en jeu. Cela nous place à l’article 123 du Code disciplinaire relatif aux violences liées aux jeux d’argent et qui se lit comme suit : “Se produire de manière violente pendant le match ou comme conséquence directe de tout ensemble de celui-ci, à condition que l’action crée un risque, mais qu’aucune conséquence dommageable ou dommageable ne soit produite, elle sera sanctionnée d’une suspension d’un à trois matchs ou d’une période pouvant aller jusqu’à un mois “.

Mais il s’avère également que lorsqu’il n’y a pas d’option pour contester le ballon, cela commence par un minimum de deux matchs. “Si l’action décrite au paragraphe précédent se produit en dehors du jeu ou avec le jeu arrêté, elle sera sanctionnée d’une suspension de deux à trois jeux, sans préjudice des dispositions de l’article 98 du présent Code”.

Dès lors, si le Comité de la Compétition comprend cette dernière considération, cela signifierait que Mario Hermoso ne pourra plus rejouer avec l’Atlético de Madrid avant pratiquement un mois. Il raterait les deuxième et troisième journées de Ligue, ne pouvant revenir avant la quatrième qui est prévue le week-end des 11 et 12 septembre, après l’arrêt des équipes nationales prévu du 30 au 9 septembre. Ceci tant qu’ils le considèrent comme de la violence dans le jeu. S’ils l’estiment comme une agression, alors ce serait un minimum de quatre rencontres.

La différence entre Hugo Mallo et Mario Hermoso est que le joueur de Vigo a été expulsé pour un double jaune. Le premier pour l’entrée par derrière de Luis Suárez et le second pour ses protestations auprès de l’arbitre. Cela signifiera un match de pénalité.

Le “Profe” Ortega s’expose à quatre matches de sanction

Qui s’expose également à une sanction exemplaire est l’assistant de Cholo Simeone, le “Profe” Ortega. D’après le dossier, c’était pour « quitter la zone technique les deux bras levés en protestant clairement et à plusieurs reprises contre la fin de la réunion ». Dans un premier temps, compte tenu de son travail d’entraîneur, il devrait être sanctionné de deux matchs. Mais l’article 114 du Code disciplinaire précise que lorsque l’expulsion est d’un AY, ATS ou kinésithérapeute, elle entraînera une sanction de quatre matches. Il en va de même avec l’assistant du banc de Vigo Eduardo Fernández Costas qui a également vu le carton rouge pour « protestant ostensiblement et à plusieurs reprises contre une décision auprès de l’arbitre assistant ».