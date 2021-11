Mario Isola de Pirelli s’attend à des stratégies «imprévisibles» au Grand Prix du Mexique

Pirelli dit qu’il y a des « défis intéressants » à venir au Grand Prix du Mexique, ce qui pourrait à nouveau conduire à un mélange de stratégies.

La nature de la surface de la piste, associée aux sélections de pneus, à Austin la dernière fois, a permis un visionnage intéressant de la course, les équipes s’écartant de leurs stratégies habituelles à un seul arrêt et optant pour au moins deux stands, car les stratégies variaient d’un garage à l’autre. .

Quant à ce week-end au Mexique, Pirelli a choisi d’emporter avec eux les trois mêmes composés : les pneus C2 (dur), C3 (medium) et C4 (tendre), qui se situent au milieu de la gamme du manufacturier cette saison.

Contrairement à l’Amérique, cependant, l’Autodromo Hermanos Rodriguez n’a pas connu de changements importants ni de resurfaçage depuis la dernière visite de la Formule 1 en 2019, ce qui ne devrait pas conduire à quelque chose d’inattendu pour les équipes.

Compte tenu de la variation des virages tout au long du circuit, Pirelli s’attend à ce que les équipes adoptent une approche différente des stratégies de course ce week-end.

Prochain arrêt Autodromo Hermanos Rodriguez 🚀 @SCecoPerez #PoweredByHonda pic.twitter.com/C04i3rReyW – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 4 novembre 2021

Le responsable de la F1 et de la course automobile de Pirelli, Mario Isola, a déclaré : grande variété d’options stratégiques.

« La dernière fois, les pneus moyens et durs étaient les principaux pneus sur lesquels les équipes se sont concentrées pendant la course. Comprendre l’écart de performance entre les softs et les mediums sera donc essentiel pour les qualifications.

« Le Mexique est un circuit historique et passionnant, donc après deux ans d’absence, nous sommes ravis de repartir.

« La course a lieu à peu près à la même période de l’année qu’il y a deux saisons et il n’y a pas eu de modifications significatives de la piste depuis lors – à part un petit resurfaçage avant le virage 1 pour niveler une bosse – mais les voitures ont beaucoup changé, il est donc difficile de dire si les données de 2019 sont toujours pertinentes.

Le Mexique devrait largement privilégier les caractéristiques du groupe motopropulseur Honda, compte tenu de l’altitude du circuit, ce qui devrait favoriser Red Bull à l’approche du week-end.

Max Verstappen a appelé son équipe à «clore» le départ de la triple course qui commence à Mexico, le leader du Championnat du monde étant à ce stade 12 points devant Lewis Hamilton.