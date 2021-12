Mario Kart 7 et son infâme saut de course ont maintenant 10 ans

Image : Nintendo

Nous sommes dans une ère de jeu avec de nombreux correctifs, où il est courant que les jeux reçoivent des mises à jour fréquentes dès le premier jour. Il existe encore aujourd’hui de rares versions qui ne reçoivent aucune mise à jour ou très peu – à moins qu’il n’y ait des ajouts fréquents de DLC – et l’un des arguments de vente de Nintendo est l’accent mis sur les détails et la qualité lorsqu’il s’agit de jeux expédiés ; pour la plupart, la société publie des titres qui sont à peu près prêts à l’emploi et qui n’attendent pas quelques mises à jour pour réparer les choses. Son bilan est loin d’être impeccable, mais par rapport à la majorité des développeurs, une version propriétaire de la version 1.0 de Nintendo sera probablement une expérience relativement fluide.

Pourtant comme Mario Kart 7 atteint son 10e anniversaire, nous nous sommes souvenus d’une partie particulière de l’héritage plutôt humoristique et, avec le recul, important de ce jeu. Cela a appris à Nintendo que, parfois, il suffit de mettre à jour un jeu.

Faisons une pause et, tout d’abord, rappelons-nous un peu Mario Kart 7. Tout d’abord, le nom – c’était la première entrée de la série à introduire un nombre, qui semblait un peu aléatoire à l’époque mais a certainement établi un changement pour la marque.

Deuxièmement, cela a aidé à « sauver » la 3DS. Le portable a connu un lancement médiocre en mars 2011, et à l’automne de cette année-là, les dirigeants de Nintendo ont subi une baisse de salaire importante, le coût du système a été considérablement réduit et les premiers utilisateurs – ou » ambassadeurs » – ont reçu 20 jeux rétro gratuits comme des excuses (10 titres NES qui arriveront plus tard sur la console virtuelle 3DS et 10 jeux GBA qui n’ont jamais été officiellement disponibles sur le système par d’autres moyens). Tout était très dramatique si l’on considère que Nintendo sortait du succès fulgurant de l’ère DS et Wii, et par rapport aux bénéfices monstres d’aujourd’hui à l’ère de la Switch à plate-forme unique.

Tandis que Chasseur de monstres 3G contribué haut la main au retour de la 3DS fin 2011 au Japon, les jeux qui ont rejoint la baisse de prix pour une grande poussée en Occident ont été Super Mario 3D Land et Mario Kart 7. Soudain, un ordinateur de poche qui était initialement perçu comme trop cher et dépourvu d’applications tueuses n’était ni l’un ni l’autre de ces choses, et un renouveau constant vers la respectabilité était en cours, ce qui aboutirait finalement à l’une des bibliothèques de logiciels les plus enviables de Nintendo.

Cela a également aidé que Mario Kart 7 soit plutôt bon – peut-être pas au niveau du «meilleur de la série», mais vraiment amusant, que ce soit en local ou en ligne. Il y avait des morceaux vraiment excellents (dont quelques-uns ont été repris dans Mario Kart 8 / Deluxe), avec des vedettes dont Music Park / Melody Motorway, Neo Bowser City / Koopa City, Wario Shipyard / Wario’s Galleon, Rock Rock Mountain / Alpine Pass et une Rainbow Road que l’on préfère à l’équivalent MK8 (c’est moins embêtant, quand même). Et oui, pour une raison quelconque, un tas de pistes avaient des noms différents selon que vous étiez dans l’UE ou l’Amérique du Nord, probablement à cause d’une sorte de guerre de territoire de localisation.

Ce fut une période avec beaucoup de premières, alors, alors que «Nintendo Network» (le prédécesseur du compte Nintendo / Switch Online) a trouvé ses marques et a amené le grand N à coups de pied et à crier dans le 21e siècle.

Cela a également fait avancer la série de manière amusante. L’assemblage de votre véhicule en trois parties a fait ses débuts, tout comme les planeurs qui ont contribué à éclairer certaines conceptions de parcours intelligentes. Le jeu en ligne a continué de s’appuyer sur le bon travail de Mario Kart Wii et des communautés ajoutées, où vous pourriez former des lobbies privés avec des amis et des amis du forum. Il avait de jolies petites fonctionnalités StreetPass et SpotPass (elles nous manquent toujours), et n’oublions pas que c’était le premier jeu MK qui pouvait être téléchargé depuis l’eShop, la 3DS étant la première console Nintendo à proposer des jeux de détail disponibles numériquement.

Ce fut une période avec beaucoup de premières, alors, alors que «Nintendo Network» (le prédécesseur du compte Nintendo / Switch Online) a trouvé ses marques et a amené le grand N à coups de pied et à crier dans le 21e siècle. Il y avait des douleurs de croissance, bien sûr, mais c’était aussi assez excitant. Nous nous souvenons même de la fermeture de l’eShop le jour de Noël 2011 (ce qui était une grande nouvelle !) Des temps intrigants.

Mario Kart 7 a également établi une autre nouvelle tendance, car il comportait quelques problèmes / astuces si graves que Nintendo a appliqué un correctif pour les corriger dans le jeu en ligne. C’était l’une des premières fois où nous pouvions nous rappeler que Nintendo avait en fait publié une mise à jour majeure d’un jeu ; nous sommes conscients que cela nous fait paraître vieux…

Comme beaucoup de jeux, MK7 comportait de nombreux problèmes et sauts fous que les speedrunners et les passionnés pouvaient trouver, mais le problème avec un saut en particulier était qu’il était beaucoup trop facile et qu’il cassait complètement une piste. Avec humour, il y en avait deux comme celui-ci, dont un plus dur sur Wuhu Loop, et ses frères bien plus célèbres Maka Wuhu. Ces deux pistes étaient sur l’île de Wuhu à partir de Complexe sportif Wii, et sont en fait des cours vraiment charmants et agréables; clairement la disposition des pistes a conduit à de curieux oublis dans les tests qui ont conduit à une mini «crise» dans le jeu en ligne.

Le problème de Maka Wuhu était incroyablement facile à déclencher, car il vous suffisait de conduire dans l’eau à un point semi-précis, auquel moment Lakitu vous a pris et vous a déposé bien plus loin sur le parcours – environ 20 secondes plus loin. Lorsque cela a commencé à se produire, vous voyiez quelques joueurs disparaître dans l’eau et leurs points sautaient ensuite sur le radar. Internet étant ce qu’il est, la nouvelle s’est répandue rapidement et toute personne suffisamment impatiente de lire à ce sujet pourrait rapidement apprendre le truc. Soudain, ce parcours s’est transformé, car il y avait des courses où tout le monde plongeait dans l’eau et sautait devant. C’était toujours une course équitable quand tout le monde l’a fait, nous supposons, mais c’était certainement idiot et contre l’esprit du jeu.

Cela s’est normalisé au point que c’était le moyen de terminer la piste, et Nintendo a même déclaré un mois après le lancement qu’il n’avait pas l’intention de le réparer. Puis, soudainement, près de six mois après la sortie du jeu et un bon moment après la découverte des problèmes, Nintendo a publié un correctif en mai 2012. Il a arrêté le saut (et l’équivalent moins courant de Wuhu Loop) dans le jeu en ligne. Pendant un petit moment divertissant, cependant, tout le monde n’a pas reçu le mémo.

Votre humble scribe se souvient avoir vu des gens plonger dans l’eau pendant quelques semaines après la mise à jour, sans doute ensuite déconcertés lorsque Latiku les a remis au bon endroit. Une fois, j’ai même sacrifié une course pour regarder le spectacle, alors que certains coureurs déterminés faisaient un plongeon, se faisaient repousser par Lakitu, puis faisaient la queue pour l’essayer à nouveau.

Des temps plus innocents, peut-être, mais aussi une indication précoce que, après une résistance initiale, Nintendo a décidé de reconnaître que tous les jeux ne sont pas parfaits le premier jour, et qu’il n’y a aucune honte à faire des ajustements après le lancement pour corriger les erreurs. En fait, Skyward Sword a reçu son propre correctif de données de sauvegarde pour un problème sous la forme d’une solution de contournement téléchargeable pour la chaîne Wii juste avant Noël 2011 – quelque chose que Nintendo a été obligé de corriger avec un peu plus d’empressement car il s’agissait d’un jeu de fin.

De nos jours, c’est courant, bien sûr, avec Terreur Metroid a récemment publié un correctif qui mettait fin à une tactique de speedrunning délicate en raison de son impact négatif potentiel sur les parties normales. Maka Wuhu a appris à Nintendo que, dans le monde des jeux connectés et en ligne, les joueurs trouveront des moyens de casser les jeux «finis», et qu’il vaut mieux rouler avec et appliquer des correctifs.

C’était une période intéressante, et finalement Mario Kart 7 s’en est plutôt bien sorti, finissant comme le jeu 3DS le plus vendu sur 18,95 millions d’unités et ayant aidé le portable à atteindre un cycle de vie respectable. Il restera à jamais dans l’ombre de son successeur sur Wii U et, en particulier, de l’itération Deluxe sur Switch – un jeu si réussi qu’il contribue toujours à déplacer un nombre record de matériel Switch.

Pourtant, en l’honneur de sa première décennie, nous lancerons l’entrée 3DS pour un dunk commémoratif dans la rivière Wuhu – Joyeux anniversaire Mario Kart 7.

