Mario Kart 8 Deluxe a maintenant dépassé les quatre millions de ventes au Japon

Cette semaine marque une nouvelle étape majeure pour le titre le plus vendu sur Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe. Si vous avez vu les classements japonais d’hier, les données de ventes de Famitsu révèlent que le jeu a maintenant dépassé les quatre millions de ventes au Japon.

Ouais, c’est vrai ! Cela ferait de Mario Kart 8 Deluxe le quatrième jeu Switch au Japon à dépasser la barre des quatre millions. Il a déjà été atteint par Animal Crossing: Nouveaux Horizons (plus de 6,8 millions d’unités), Super Smash Bros. Ultimate (environ 4,4 millions d’unités), et Pokémon Épée et Bouclier (4,3 millions d’unités).

En termes de ventes mondiales, Mario Kart 8 Deluxe est toujours bien en tête en tant que titre le plus vendu. Au 30 juin 2021, il s’est vendu à 37 millions d’exemplaires. Animal Crossing : New Horizons occupe la deuxième place, avec 33 millions de ventes et Smash Bros. prend la troisième place avec 24 millions de ventes. Dans l’ensemble cette semaine, Mario Kart 8 Deluxe s’est classé quatrième dans les charts japonais, juste en dessous Aventure en forme de bague.

Alors que Nintendo semble être bel et bien terminé avec ce Mario Kart 8, plus tôt cette année, il a surpris les fans avec une mise à jour incroyablement mineure pour le jeu qui a résolu quelques problèmes. Avez-vous contribué au succès de Mario Kart sur Nintendo Switch ? Jouez-vous toujours à ce jeu régulièrement ? Dites-nous ci-dessous.