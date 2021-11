Mario Kart 8 Deluxe a dépassé les ventes de Mario Kart Wii, devenant l’entrée la plus vendue de la série de longue date.

Nintendo a publié jeudi les résultats financiers de son deuxième trimestre et Mario Kart 8 Deluxe semble bien marcher. Vente de 3,34 millions d’exemplaires supplémentaires au premier trimestre de cette année, portant ses ventes à vie à 38,74 millions ! Pensez à toutes ces victimes de coquillages bleus. C’est terrifiant.

Ce sont des chiffres particulièrement ahurissants quand on se souvient que Mario Kart 8 Deluxe est un portage d’un jeu Wii U sorti en 2014. Lors du lancement de la Switch en 2017, Nintendo a réédité le jeu avec son DLC, de nouveaux morceaux et un mode de combat. Cette décision a payé, n’est-ce pas ?

Voici quelques étapes clés du logiciel pour Nintendo ce trimestre : – Mario Kart 8 Deluxe est devenu le Mario Kart le plus vendu de tous les temps (38,74 m), dépassant Mario Kart Wii (37,38 m). – Skyward Sword HD s’est vendu à 3,6 millions d’unités en 77 jours. L’original vendu 3,67m LTD sur Wii. pic.twitter.com/XrvejDiTKs – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 novembre 2021

La Nintendo Switch n’est peut-être pas aussi puissante que la PlayStation 5 ou la Xbox Series X|S, mais cela n’a pas empêché la console de cinq ans de continuer à se vendre comme des petits pains. Cependant, la pénurie mondiale de semi-conducteurs ralentit actuellement la production de Nintendo. Cela et il y a tellement de jeux excellents comme Splatoon 3 et Kirby and the Forgotten Land à venir.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

