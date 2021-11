Mario Kart 8 Deluxe est désormais plus vendu que Mario Kart Wii

Image : Nintendo

Chaque fois que les fans de course exaspérés demandent pourquoi nous jouons toujours à un assez bon port étendu d’un jeu Wii U sur Switch, la réponse est toujours les chiffres de vente. Mario Kart 8 Deluxe sur Switch incluait tous les DLC précédents et ajoutait un mode bataille à son arrivée, mais sinon, nous jouons au même jeu MK depuis Peut 2014. Pourquoi? Parce que les gens continuent à l’acheter.

Alors que les ventes de matériel Switch restent élevées, de nombreux nouveaux utilisateurs s’emparent naturellement du brillant coureur. C’est devenu le titre à feuilles persistantes ultime depuis sa sortie sur Switch en avril 2017 – au cours des deux premiers trimestres de cette année seulement, il en a changé un autre 3,34 millions d’unités. Au cours de ces six mois (jusqu’au 30 septembre), il était le deuxième meilleur vendeur sur Switch, derrière le nouveau venu. La Légende de Zelda : Skyward Sword HD; c’est fou.

Et maintenant, il dépasse ce qui était considéré comme le leader intouchable des jeux de course, en termes de ventes. oui c’est dépassé Mario Kart Wii.

Ventes à vie de Mario Kart Wii – 37,38 millions

Mario Kart 8 Deluxe jusqu’à présent – 38,74 millions

C’est également le jeu Switch le plus vendu à ce jour, devant Animal Crossing: New Horizons; le coureur a également un élan continu plus fort.

C’est un merveilleux succès pour Nintendo et c’est une entrée absolument fantastique dans la série. Cet élan continu aide peut-être à expliquer pourquoi la prochaine entrée de la série met si longtemps à émerger. Quelle est la précipitation quand le jeu existant marche toujours aussi bien ? Et non, Visite de Mario Kart et Mario Kart Live : Circuit à domicile ne compte pas comme entrées « principales » dans notre livre.

Alors voilà, MK8 Deluxe est toujours dominant. Par conséquent, MK9 se sent encore assez loin.