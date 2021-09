Mario Kart 8 DX Speedrun établit un nouveau record du monde Blue Shell

Capture d’écran : Nintendo

Mercredi, le speedrunner SkillOz s’est incroyablement rapproché d’un temps idéal dans le défi « Blue yourself » de Mario Kart 8 DX, qui oblige le joueur à se faire exploser intentionnellement avec une carapace bleue. Cette catégorie de mèmes, qui fait référence à toute catégorie de speedrunning qui présente quelque chose de ridicule en dehors du gameplay normal, existe depuis mars 2021, et SkillOz a établi le record à deux reprises.

Se faire exploser dans Mario Kart est facile : lancez simplement une bombe devant votre kart. Je le fais tout le temps. Se frapper avec une carapace bleue est une toute autre histoire. La coquille bleue se verrouille sur celui qui est en premier lieu, mais n’apparaît qu’après 30 secondes pour quelqu’un à au moins 2000 unités de celui qui est en premier. Cela signifie que pour vous frapper avec un obus bleu, vous devez réussir à passer de la dernière place à la première, avant de lancer l’obus sur le cadre exact où vous prenez la tête.

La course ci-dessus présente la stratégie de base, qui fait reculer le joueur à la 12e place afin de faire apparaître une étoile et trois champignons. Le joueur les utilise ensuite pour rattraper le reste des coureurs. Une fois que le joueur est correctement préparé à une boîte d’objets, il attend les 30 secondes et espère qu’une coquille bleue apparaîtra. Si l’obus apparaît, ils montent une rampe, activent leur planeur, survolent la carte en premier et lancent l’obus bleu pour une détonation presque instantanée.

Cette exécution particulière est si impressionnante parce que la plupart d’entre elles sont fondamentalement parfaites, ce qui fait référence à une entrée qui se produit sur la première image possible. Lorsque les speedrunners développent des itinéraires, ils déterminent souvent des jalons théoriques qui, bien que possibles, nécessitent une précision incroyable. Même lorsque les speedrunners atteignent cette précision, il est toujours extrêmement difficile de répéter systématiquement l’exploit, car les réflexes humains sont faillibles. Mario Kart 8 DX est rendu à 60 images par seconde, donc une entrée d’image parfaite sur l’image 30 se produirait à 0,5 seconde.

G/O Media peut toucher une commission

Dans ce cas, nous savons que SkillOz doit ouvrir une boîte d’objets qui contiendra, espérons-le, l’objet nécessaire. Au cours de la course du record du monde, SkillOz parvient à ouvrir la boîte d’objets à 30 000 secondes, ce qui, combiné à la trajectoire de vol et au lancer d’obus presque parfaits, signifie que tout ce qui est potentiellement meilleur que cela repousse les limites de la capacité humaine. Après des milliers de tentatives, Skilloz a effectivement perfectionné la forme du bleuissement lui-même. Son record du monde de 34,867 s est à moins de 10 images du temps parfait projeté de 34 700 s.

SkillOz a déclaré à Kotaku qu’il était satisfait de cette fois pour le moment, mais s’il continue à courir, ce ne sera qu’une question de temps (probablement quelques milliers de tentatives supplémentaires) avant que la course idéale ne se matérialise. Pour vous donner une idée du dévouement requis ici, une course dépend du fait que la coquille bleue se reproduise réellement en premier lieu. Quitter une course et recharger si le shell ne se reproduit pas prend environ 30 secondes de temps réel. SkillOz nous a dit que la course parfaite avait entre 1/5000 et 1/7500 chances de se produire, j’espère donc que tous les prochains modèles Switch amélioreront considérablement les temps de chargement, pour l’amour de SkillOz si personne d’autre.