Mario Kart 9 actuellement en cours de développement avec un « twist », selon un initié

Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu sur Nintendo Switch et l’un des jeux les plus vendus de tous les temps. Cependant, il est sûr de dire que les fans du jeu en ont assez de courir sur les mêmes pistes. Après tout, MK8D est un portage du titre Wii U, avec quelques ajouts et améliorations à la liste et au mode de combat. Mario Kart 8 a fait ses débuts sur la Nintendo Wii U en 2014, il y a plus de cinq ans.

Un rapport d’IGN a noté le fait que l’analyste de l’industrie, le Dr Sekan Toto, dans une interview pour Gamesindustry.biz, a affirmé que la suite de Mario Kart 8 Deluxe, provisoirement surnommée « Mario Kart 9 » est en « développement actif ». Toto allègue que la nouvelle entrée comportera une « nouvelle tournure », bien que cela s’applique aux mécanismes de jeu ou à la liste est incertain.

Certains ont ouvertement exprimé leur intérêt pour une sorte de « Super Smash Kart », mettant en vedette plus de personnages d’autres franchises de jeux vidéo, à la Super Smash Bros. Ultimate. Toto note la possibilité que Nintendo puisse taquiner ce jeu en 2022, mais comme pour tous les commentaires et rumeurs d’initiés, il est toujours préférable de prendre ces déclarations avec un grain de sel.

Mario Kart 8 Deluxe est l’un des meilleurs jeux de course sur Nintendo Switch, il sera donc intéressant de voir comment la prochaine entrée de la série l’améliorera.

Plus rapide que jamais

Mario Kart 8 Deluxe

Le coureur de kart définitif sur Switch

Mario Kart 8 Deluxe s’appuie sur son prédécesseur avec une toute nouvelle classe de vitesse 200 CC, un mode de combat amélioré, des objets doubles et encore plus de coureurs. Incarnez Mario et ses amis, ou en tant que Link de The Legend of Zelda ! Ce jeu est parfait pour toutes sortes de joueurs, que vous préfériez jouer en solo, en coop ou en ligne.

