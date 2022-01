Mario Kart 9 en développement actif, comportera une « nouvelle tournure » – analyste

Nintendo développe actuellement un nouveau jeu Mario Kart, selon un analyste de l’industrie.

En fait, il est dit que la maison de Mario va taquiner le jeu cette année.

C’est selon le Dr Serkan Toto du cabinet de conseil Kantan Games qui se concentre sur l’industrie japonaise.

S’adressant à GI.biz, le Dr Toto a déclaré que même si Mario Kart 8 Deluxe se vend toujours très bien, Mario Kart 9 est en « développement actif » et « vient avec une nouvelle tournure ».

Considérant Mario Kart 8 initialement sorti sur Wii U en 2014, un nouveau titre de la série en cours de développement ne devrait pas être trop surprenant – et une « nouvelle tournure » ne devrait pas vous choquer. Après tout, Mario Kart 8 a introduit l’anti-gravité dans le jeu, permettant aux joueurs de conduire le long des murs et des plafonds. Il a également ajouté la possibilité de se cogner les uns contre les autres pour un bref coup de pouce.

Le jeu Wii U le plus vendu a ensuite été amélioré pour Switch et publié en tant que Mario Kart 8 Deluxe de retour en 2017 avec un mode Battle étendu. Ce fut également un succès, devenant le jeu le plus vendu de la Switch. Les deux versions se sont vendues au total à plus de 47 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui en fait le jeu de course le plus vendu et l’un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps.

Nintendo est toujours du genre à garder les choses proches et à ne pas répondre aux rumeurs ou aux spéculations, au lieu de cela, il aime annoncer des titres quand il est prêt. Cependant, il aime taquiner à l’occasion, alors peut-être que vers l’E3, nous pourrions en entendre parler. Ou, la société pourrait nous surprendre entièrement et laisser tomber la nouvelle lors d’un Nintendo Direct à un moment donné cette année.