Mario Kart 9 est « en développement actif » et vient avec une « nouvelle tournure », selon les analystes

Il semble qu’un temps terriblement long s’est écoulé depuis la dernière expérience traditionnelle de Mario Kart.

Mario Kart 8 Deluxe est arrivé sur Switch en 2017, qui était lui-même une réédition de l’entrée Wii U de 2014, et avec Mario Kart Tour sur mobile et le titre expérimental de Switch Mario Kart Live: Home Circuit comblant le vide depuis, certains fans commencent à se demander quand le prochain jeu « principal » arrivera. Selon un analyste de confiance de l’industrie des jeux, la prochaine entrée pourrait en fait apparaître plus rapidement que vous ne le pensez.

Le Dr Serkan Toto de Kantan Games a partagé ses prévisions de jeux pour 2022 avec GamesIndustry.biz, notant qu’il pense que l’industrie connaîtra probablement moins de retards cette année et que les jeux cryptographiques pourraient être sur le point de devenir encore plus gros. Parmi ces prédictions, cependant, Toto discute de ce qu’il appelle « Mario Kart 9 », un véritable successeur de Mario Kart 8 qui, selon lui, est « en développement actif ».

« Je suis conscient que Mario Kart 8 Deluxe se vend toujours très bien sur Nintendo Switch, mais Mario Kart 9 est en développement actif (et vient avec une nouvelle tournure) et Nintendo pourrait le taquiner cette année. »

Alors, un nouveau jeu Mario Kart ? Avec une toute nouvelle tournure ? Et il pourrait être montré cette année? Oui s’il vous plaît.

Toto pense également que 2022 pourrait voir une autre version mobile d’une IP classique de Nintendo :

« Sur mobile, Nintendo a été très silencieux depuis le lancement de Mario Kart Tour en 2019, mais je pense que 2022 est le moment où nous verrons à nouveau une adresse IP établie arriver sur les appareils intelligents. »

Pensez-vous qu’il est temps pour un tout nouveau jeu Mario Kart ? Pouvez-vous imaginer Nintendo présenter un nouveau projet Mario Kart cette année ? Faites la course dans notre section de commentaires ci-dessous.