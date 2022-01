Mario Kart 9 est peut-être déjà en préparation avec «une nouvelle tournure»

En mai, cela fera huit ans que Nintendo a sorti Mario Kart 8 sur Wii U. Le plus proche que nous ayons obtenu d’une suite est Mario Kart 8 Deluxe, que Nintendo présente comme la « version définitive » du jeu pour Switch. Mais où est Mario Kart 9 ? Est-il même en développement?

Nintendo n’a pas eu grand-chose à dire sur la prochaine entrée dans la franchise principale ces dernières années. En 2019, Nintendo a sorti Mario Kart Tour sur les appareils iOS et Android, et il continue de prendre en charge le jeu mobile aujourd’hui. La société a également lancé Mario Kart Live: Home Circuit l’automne dernier, apportant l’expérience de course de karting dans le salon. Ce n’étaient pas tout à fait les jeux que les fans recherchaient, mais au moins un analyste pense que Nintendo commencera enfin à parler de Mario Kart 9 en 2022.

Nintendo pourrait enfin révéler Mario Kart 9 en 2022

Plus tôt cette semaine, GamesIndustry.biz a contacté un groupe d’analystes de l’industrie du jeu pour obtenir leurs prévisions pour 2022. Si vous avez même un intérêt passager pour l’industrie, cela vaut absolument la peine d’être lu. Mais la prédiction la plus remarquable est une gracieuseté du Dr Serkan Toto de Kantan Games. Selon Toto, non seulement Mario Kart 9 est en développement actif, mais il présente également « une nouvelle tournure »:

Je suis conscient que Mario Kart 8 Deluxe se vend toujours très bien sur Nintendo Switch, mais Mario Kart 9 est en développement actif (et vient avec une nouvelle tournure) et Nintendo pourrait le taquiner cette année. Sur mobile, Nintendo est très silencieux depuis le lancement de Mario Kart Tour en 2019, mais je pense que 2022 est le moment où nous verrons à nouveau une adresse IP établie arriver sur les appareils intelligents.

Nous n’avons aucune idée de ce que pourrait être cette torsion, et Toto n’offre aucun indice. L’un des ajouts clés de Mario Kart 8 était l’anti-gravité, ce qui permettait encore plus de variété en ce qui concerne les parcours. Mario Kart 8 a également ramené plusieurs autres fonctionnalités clés des entrées précédentes de Mario Kart, notamment la personnalisation du kart et la possibilité de faire du vélo. Peut-être que Mario Kart 9 apportera des avions dans le mix ? Diddy Kong Racing l’a fait fonctionner sur Nintendo 64 il y a plus de deux décennies.

Combien de suites Nintendo sortira-t-elle en 2022 ?

Metroid Prime 4 arrive finalement sur Nintendo Switch. Source de l’image : Nintendo

Essayer de prédire quand exactement Nintendo sortira un nouveau jeu est une course folle. Parfois, la société annoncera un nouveau jeu des années avant qu’il ne soit prêt à être expédié. D’autres fois, nous entendrons parler d’un jeu pour la première fois des semaines avant qu’il n’atteigne les étagères des magasins.

Cela dit, 2022 pourrait devenir la plus grande année du Switch à ce jour. Ou c’est le plus décevant.

À l’heure actuelle, Nintendo affirme que la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sortira cette année. Bayonetta 3, une autre suite très attendue, devrait également sortir en 2022. Il y a aussi une très faible chance que nous puissions enfin obtenir Metroid Prime 4 avant la fin de l’année. Et maintenant, les rumeurs de Mario Kart 9 commencent à tourbillonner. Si deux de ces jeux sont lancés cette année, ce sera énorme.