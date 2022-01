Image : La vie de Nintendo

L’optimisme est un merveilleux état d’esprit, surtout s’il est récompensé. Autour de toutes les récentes discussions renouvelées sur le fait que Mario Kart 9 est en «développement actif», nous avons définitivement succombé à une positivité vertigineuse quant à ses perspectives, et avec de très bonnes raisons. Nintendo a rarement autant de temps pour travailler sur une suite majeure d’une série d’une génération de consoles, une circonstance offerte à l’entreprise par le jeu le plus vendu sur Switch.

Oui, bien sûr, c’est Mario Kart 8 Deluxe, sorti le 28 avril 2017 en tant que port étendu de l’original Wii U à partir de fin mai 2014. Dans quelques mois, il aura 8 ans, et il fait toujours partie des meilleurs. vendre des jeux sur Switch semaine après semaine, mois après mois. Son total officiel le plus récent de ventes sur Switch via Nintendo (au 30 septembre 2021) est 38,74 millions, mais le plus étonnant est qu’au cours des six premiers mois de cet exercice, il s’agissait du deuxième titre le plus vendu sur Switch. Oh, et c’était le jeu le plus vendu au cours du cycle de vie de la Wii U sur 8,46 millions d’unités, ce qui signifie que bien plus de la moitié des propriétaires du système l’avaient.

Les chiffres sont fous, mais c’est la longévité qui semble assez unique et nous a amenés dans ce lieu étrange d’attente, d’attente et d’attente d’une nouvelle entrée. Oui, il y avait Mario Kart Live: Home Circuit, mais c’est la définition même d’un spin-off et c’était sans doute plus un jouet qu’un jeu vidéo. Ses ventes modestes et son gameplay complètement différent en font une note amusante pour la franchise principale – et pour mémoire, ce scribe accueille ces titres Nintendo plus excentriques et plus expérimentaux.

Mais peu importe – Mario Kart 9. Ou Mario Kart 10, si vous comptez Home Circuit. Ou Mario Kart 11 si vous comptez Tour. Lorsque Mario Kart 8 Deluxe a décollé sur Switch, après avoir déjà fait de son mieux pour maintenir la Wii U, Nintendo s’est rendu compte qu’il était sur un gagnant. Mis à part le regroupement de contenu téléchargeable et l’ajout d’un mode de combat au lancement (plus une poignée de mises à jour gratuites), Nintendo s’est largement reposé et a apprécié les chiffres de vente tout en profitant – vraisemblablement – ​​de l’occasion pour planifier soigneusement la suite. Typiquement pour les franchises comme Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon (bien que ce soit Game Freak / The Pokemon Company), Splatoon et même Animal Crossing, les équipes de développement termineront une entrée et travailleront immédiatement sur un mélange de DLC et la suite. Pourtant, avec Mario Kart, l’équipe de développement a eu le luxe quelque peu extraordinaire du temps.

Nintendo n’a pas encore eu besoin de Mario Kart 9, ce qui a conduit à de nombreuses remarques plaisantes demandant aux gens d’arrêter d’acheter 8 Deluxe. Pourtant, d’un autre côté, essentiellement « répéter » une génération a donné à Nintendo la chance de travailler vraisemblablement sur une autre évolution majeure (ou révolution, nous verrons avec le temps) de la franchise. Dans les deux dernières entrées principales, nous avons vu des aspects de glisse et d’anti-gravité entrer en jeu, donc l’instinct naturel est de se demander quelle est la prochaine étape.

Un message cohérent dans le moulin à rumeurs est que Nintendo, bien qu’il soit susceptible de conserver la marque Mario, est susceptible d’aller plus loin en en faisant un « Nintendo Kart », vraisemblablement avec des pistes et des coureurs d’un plus large éventail de franchises. Bien sûr, l’entrée actuelle l’a déjà fait, avec du contenu croisé de The Legend of Zelda, Animal Crossing et Splatoon, avec également deux excellentes pistes F-Zero; notre configuration préférée est un Mii dans une tenue Star Fox conduisant un kart F-Zero.

Dans certaines parties du fandom, il y a souvent une petite résistance à cette pollinisation croisée que ce scribe n’a jamais comprise. Il n’y a pas de tradition ni de besoin de « pureté » de marque dans Mario Kart, c’est un jeu de course amusant. Tout ce qui rend l’expérience amusante, et le contenu croisé l’a certainement fait, en vaut la peine.

Cela nous ramène également à Sonic & All-Stars Racing Transformed, un coureur formidable qui était fondamentalement le rêve d’un fan de SEGA avec un mélange de crossovers nouveaux et rétro. Des personnages aux voitures en passant par les pistes de course les plus importantes, ce fut un voyage fantastique dans un pays des merveilles de SEGA, tout en faisant la course et en détruisant probablement des amitiés en multijoueur.

pourquoi ne voudrions-nous pas une course à travers les cavernes de la planète ZDR, ou à travers un décor Pikmin de fruits et d’engins géants, ou de tir dans les étoiles pendant que Kirby siffle ?

Alors pourquoi ne voudrions-nous pas une course à travers les cavernes de la planète ZDR, ou à travers un décor Pikmin de fruits et d’engins géants, ou de tir dans les étoiles pendant que Kirby siffle ? Nintendo opterait-il même pour des crossovers tiers, embrassant l’approche tout-en-un de Super Smash Bros. Ultimate ? On l’a un peu vu avec certaines tenues Mii qui sont déverrouillables avec des amiibo, donc ce n’est pas impossible. Dans tous les cas, ajoutez des paramètres variés et grandiloquents au design fantastique que nous obtenons déjà dans Mario Kart et cela pourrait être tout à fait glorieux.

Une grande partie de cela, bien sûr, a été sur notre liste de souhaits pour le DLC Mario Kart 8 Deluxe qui n’est jamais venu. L’attente d’un successeur et le manque de mises à jour de 8 Deluxe ne peuvent être expliqués de manière fiable que par Nintendo elle-même – ce sera donc un mystère pour toujours. Le timing d’un successeur sera également intéressant. Serait-ce le jeu de vacances à succès de cette année, ou peut-être ce sera 2023 ? S’agira-t-il d’un titre de lancement sur un nouveau matériel ou d’un titre Switch qui finira par bénéficier du traitement « Deluxe » plus tard ? Qui sait, mais si cela est révélé sous une forme ou une autre cette année, le buzz sera hors des charts.

Nous sommes ravis, en tout cas. Nous sautons toujours dans les jeux réguliers de Mario Kart 8 Deluxe en ligne, après près de 8 ans de jeu, et vous pouvez toujours trouver des matchs de manière fiable en un rien de temps. C’est le plus éternel des jeux, ce qui rend l’attente exceptionnellement longue pardonnable.

Et bon, c’est toujours plus rapide que Metroid 2D.

Notre optimisme mis à part, dites-nous ce que vous aimeriez voir dans Mario Kart 9 dans les sondages et les commentaires ci-dessous !