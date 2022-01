Mario Kart 9 serait en préparation, déclare un analyste

Cela fait des années que Mario Kart 8 Deluxe est sorti, et un initié de l’industrie du jeu prétend qu’une suite est en développement chez Nintendo.

Dans une histoire de GamesIndustry.biz, le Dr Serkan Toto de Kantan Games a fait plusieurs prédictions audacieuses sur ce que nous pourrions voir des jeux vidéo en 2022. De tous ses points de discussion, celui concernant le retour d’une certaine série de courses de karting est particulièrement souriant. -induire.

« Je suis conscient que Mario Kart 8 Deluxe se vend toujours très bien sur Nintendo Switch », a déclaré Toto. « Mais Mario Kart 9 est en développement actif (et vient avec une nouvelle tournure) et Nintendo pourrait le taquiner cette année. »

Il ne plaisante pas non plus sur le fait que Mario Kart 8 Deluxe se vend bien, car c’est actuellement le jeu le plus vendu sur Nintendo Switch. Ce succès astronomique a conduit beaucoup à croire qu’une suite ne se produira pas avant longtemps. Après tout, Nintendo ne veut probablement pas encore tuer une poule aux œufs d’or.

Cependant, l’essentiel est que Mario Kart 8 Deluxe est ancien, bien qu’il soit l’un des meilleurs jeux de Switch. À l’origine, il est sorti sur la Nintendo Wii U en 2014, puis Nintendo a fait un port suped-up pour le Switch en 2017. Il est donc grand temps qu’une suite fasse ses débuts.

Comme c’est toujours le cas avec les prédictions et les rumeurs, ne prenez pas cela comme une confirmation que Mario Kart 9 se passe en 2022.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.